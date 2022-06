È morto il motociclista di 19 anni coinvolto nell’incidente in Valle Maggia

Non ce l’ha fatta il motociclista di 19 anni nicaraguense residente in Vallemaggia coinvolto in un grave incidente nella giornata del 25 giugno. A comunicarlo è la Polizia cantonale: l’uomo è morto a causa delle gravi ferite riportate.

L’incidente è avvenuto lo scorso 25 giugno, poco prima delle 15, sulla strada cantonale in territorio di Maggia. Le condizioni del 19enne era apparse gravi fin da subito.

Lo scontro, stando al racconto della Polizia cantonale, è avvenuto tra una automobile, guidata da una 21enne svizzera, domiciliata in Vallemaggia e la una moto, guidata dal 19enne cittadino nicaraguense. A bordo della moto c’era anche un passeggero, un 19enne cittadino svizzero, domiciliato in Vallemaggia.