Mostre, spettacoli e camminate tra Verbano e Ticino: cosa a fare Sesto Calende nel weekend dal 10 al 12 giugno

Suona l’ultima campanella dell’anno tra i banchi di scuola, quella che segna ufficialmente l’arrivo dell’estate. Anche a Sesto Calende la bella stagione porta con sé numerosi eventi sul lungofiume e in città.

Estate fa rima con sole, che nel secondo finesettimana di giugno (dal 10 al 12 giugno) bacerà il Basso Verbano con temperature medie attorno ai 30 gradi. Come da tradizione, il weekend sestese, sarà inaugurato dalla trasmissione radio “Sesto alle 7” – vero proprio entrée nella tre giorni fatta di incontri fotografici, mostre e camminate di gruppo sul Ticino. A loro si aggiunge il “bonus” infrasettimanale del martedì: il ritorno degli incontri scacchistici in piazza.

GLI APPUNTAMENTI

VENERDI’ 10 GIUGNO

Ore 19 – Il rifugio per cavalli di Nicole Berlusconi nella trasferta di Sesto alle 7 a Capronno: venerdì 10 giugno la trasmissione radiofonica “made in sesto” avrà come ospite la nipote del Cavaliere, che racconterà agli speaker Marco Limbiati, Fabio Barisone e Susy Milani il Progetto Islander, il rifugio angerese per cavalli maltrattati e abbandonati

Ore 21 – Incontro con il fotografo Francesco Taurisano: Nella sala Cesare da Sesto (nell’ingresso del Palazzo Municipale di Piazza Mazzini) il Fotovideoclub Verbano APS avrà come ospite Francesco Taurisano.

Il fotografo presenterà “Il Quirinale” il suo ultimo lavoro che «contribuisce alla riformulazione critica della rappresentazione del paesaggio nella fotografia contemporanea».

Ore 21 – “C’era una volta la tempesta”, Teatro Canzone nel cortile della biblioteca: Matteo Carassini, porta in scena uno spettacolo suon di musica “scritto nel farsesco linguaggio simil-shakespeariano” da Flavio Stroppini, regista, scrittore, poeta, autore di documentari e film per cinema e televisione, direttore di radiodrammi per Radiotelevisione Svizzera Italiana.

SABATO 11 GIUGNO

Dalle 15 alle 18 – “Dispersi fra luci, colori e fantasia”, nella sala mostra di Sesto Calende l’esposizione che unisce fotografia e pittura: Fino al 22 giugno nella sala della Pro Sesto il duo dei “pittografi” composto da Claudio Forlani e Claudio Vassallo ritorna a essere protagonista su Viale Italia.

DOMENICA 12 GIUGNO

Ore 8.15 – Passeggiata mattutina in direzione del Panperduto – Obsession Walking e Camminare nel Varesotto hanno organizzato in occasione di due anni dalla nascita del gruppo una passeggiata di quasi 10 chilometri lungo il Ticino.

Il ritrovo è previsto in Piazza De Cristoforis per poi partire verso sud, passando dall’alzaia verso la diga di Somma Lombardo. Pranzo al sacco.