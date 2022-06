Il motociclista ferito a Vergiate è grave: frattura di bacino e lesioni al collo

È grave, ricoverato all’ospedale di Varese, il 39enne di Besnate coinvolto in un grave incidente stradale in via Di Vittorio a Vergiate, in una zona periferica verso l’esterno della città, nella serata di mercoledì. L’uomo era incosciente all’arrivo dei soccorritori e ha riportato nello schianto con un paletto stradale la frattura del bacino e di un arto superiore oltre a lesioni vascolari al collo. Fonti sanitarie parlano di «lesioni severe», la prognosi rimane riservata.

Il fatto è avvenuto attorno alle 22 e sul posto sono arrivati gli equipaggi della croce rossa italiana di Gallarate che hanno immobilizzato il paziente e aiutato a caricare l’uomo su di un elisoccorso partito dall’ospedale Sant’Anna di Como e che ha trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso del Circolo di Varese. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno lavorando sulla dinamica dell’incidente.