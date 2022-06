Mucca fugge e va a “spasso” per Daverio. Il sindaco: “Pericolo rientrato”

È scappata dalla sua fattoria per una passeggiata in paese. Un grossa mucca ha creato un po’ di scompiglio a Daverio dove, dopo essersi presa un’ora d’aria, ha preoccupato non poco gli automobilisti che l’hanno avvistata aggirarsi libera nei pressi della strada provinciale.

L’animale non era nuovo a queste “fughe” e subito sono stati allertate le forze dell’ordine e i proprietari dell’animale. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Colombo (nella foto con l’animale appena recuperato). La “gita” della mucca è durata meno di un’ora, dopo essere stata “accalappiata” è stata affidata alle cure dei suoi proprietari.