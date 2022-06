Muore in casa a Campagnano di Maccagno, lo trovano i Vigili del fuoco

(Immagine di repertorio) – Drammatico ritrovamento nella giornata di oggi, venerdì 17 giugno, in località Campagnano, nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

Nel pomeriggio, dopo l’allarme lanciato dai familiari, una squadra dei Vigili del fuoco è stata inviata ad aprire la porta dell’abitazione di un anziano che non dava più sue notizie da alcune ore. Sul posto anche un’ambulanza di Padana emergenza e l’automedica di Luino oltre ai carabinieri della Compagnia di Luino.

All’interno dell’appartamento è stato rinvenuto senza vita un anziano di 78 anni il quale aveva avuto l’ultimo contatto con la figlia nella serata di ieri e dopo non aveva più risposto al telefono.

L’uomo, secondo la prima ricognizione deiVigili del fuoco e dei carabinieri, sarebbe morto per cause naturali, per un malore improvviso.