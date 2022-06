Musica all’alba, cena sotto le stelle e balli in piazza: gli eventi dell’estate di Sesto Calende

Sarà un’estate ricca di eventi quella in arrivo a Sesto Calende, tra musica di ogni genere, spettacoli e l’appuntamento più atteso nella città del Basso Verbano: il palio dei rioni lungo il fiume Ticino.

Questa mattina – mercoledì 29 giugno – l’assessorato alla cultura ha infatti presentato ufficialmente la stagione organizzata dall’amministrazione comunale che avrà il via questo weekend, venerdì primo luglio, e si protrarrà fino a domenica 18 settembre.

«Dopo gli anni difficili caratterizzati dal pieno dell’emergenza sanitaria siamo contenti di portare in città 14 iniziative a ingresso gratuito (a cui si aggiunge il concerto di Gioventù Musicale del 31 luglio all’Abbazia). Sono proposte molto diverse tra loro, ma tutte di spessore e di alto livello» hanno spiegato il vicesindaco e assessore alla cultura Edoardo Favaron e l’assessore al bilancio Roberta Colombo dopo aver messo “sul piatto” un totale di quasi 20mila euro per l’organizzazione.

Dal Tango in piazza De Cristoforis al concertone di musica classica all’Abbazia di San Donato, passando per gli spettacoli per ragazzi nel cortile della biblioteca e gli eventi della rassegna dei Laghi Lombardi. Il pacchetto offerto da “A Sesto d’estate” è pensato per tutti (il calendario completo è in fondo all’articolo), anche in considerazione che a questi eventi si aggiungeranno quelli organizzati dalle associazioni a cui il Comune rilascerà il patrocino – come nel caso delle varie sagre tra cui la feste alla Cascine di San Giorgio questo weekend (1-2-3 luglio) e quello successivo (8-9-10).

«Quello che stiamo vivendo è un momento particolare – proseguono gli assessori insieme alla responsabile della biblioteca Loredana D’agaro (conosciuta da tutti in città come “Dada”) – L’organizzazione di così tanti eventi, a cadenza quasi settimanale, è una sorta di esperimento per capire la reazione agli stimoli da parte dei cittadini e del turismo in seguito agli ultimi anni».

A dare il vie alle danze, è proprio il caso di dirlo, sarà il già citato spettacolo di tango di Silvia Priori e Roberto Carlos Gerbodes, che nel caso di pioggia sarà spostato in sala consiliare. Non mancheranno poi grandi classici dell’estate sestese come il concerto all’alba: dopo l’esperienza dei Beatles ri-arrangiati in chiave sinfonica, sabato 16 luglio il Parco Europa si sveglierà alle 5 di mattina per il tributo ai Pink Floyd messo in scena dal gruppo Caronte.

Sarà un’estate anche di anniversari importanti per la città: il Corpo musicale Colombo festeggerà i 200 anni di attività con una festa musicale che si terrà sempre in Piazza De Cristoforis alle 21 di sabato 23 luglio. Altro compleanno importante è quello del Fotocinevideoclub Verbano che in occasione dei 60 anni di attività venerdì 9 settembre porterà in scena le immagini della città scattate dai soci in compagnia alle musiche di Christian Salerno.

Tra gli ospiti della bella stagione sestese ci sono invece da segnalare il “Bluesman” Nick Beccattini in concerto venerdì 8 luglio e il critico Mauro Gervasini, che venerdì 29 luglio racconterà, anche attraverso le immagini più significative, la vita dell’attrice Monica Vitti.

Come ogni anno, la grande chiusura settembrina è infine affidata al Palio rionale e alla sfida a colpi di pagaia degli appariscenti dragon boat di domenica 11 settembre, kermesse preceduta alla viglia dalla festa di SestoCittà che vedrà il concerto itinerante della BandaKadabra per le vie del centro città. Il Ticino non sarà il Mississippi ma il medley sul lungofiume e sotto le stelle dell’orchestra di fiati e ottoni, tra una Only You e una That’s Amore, rievocherà sicuramente in molti le sensazioni di trovarsi per un giorno in una piccola New Orleans.