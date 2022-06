Musica e intrattenimento: Radio Village Network per il tuffo nel Lago di Varese

All’interno dell’iniziativa “Il Lago che vogliamo”, organizzata in occasione della ripresa della balneazione del lago di Varese il 2 Luglio, alle ore 10.00, sarà presente Radio Village Network come Radio Ufficiale della Manifestazione.

Durante la giornata si alterneranno musica, interviste e collegamenti sia da Bodio Lomnago che dalla Schiranna di Varese, a cura degli speaker di RVN che da sempre collaborano con un grande spirito di iniziativa e voglia di mettersi in gioco.

«Siamo molto felici di essere Radio Ufficiale dell’evento del 2 luglio” – dice Stefano Dani, direttore della radio -. Il nostro ringraziamento va al Sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli per avere creduto nella nostra realtà e per averci dato l’opportunità di partecipare ad un evento come questo che consideriamo molto importante». Radio Village Network è una radio nata nel 2013 con sede a Bodio Lomnago e si può ascoltare attraverso il sito www.radiovillagenetwork.it o attraverso l’app ufficiale disponibile su iOS e Android e attualmente vanta di più di 250.000 collegamenti all’anno.

Radio Village Network è radio ufficiale del Campionato italiano IHL di Hockey su ghiaccio, del Rally dei Laghi di EcoRun Varese e di molte iniziative sul territorio. RVN attualmente collabora con Magari Domani ONLUS di Gazzada dando vita a progetti mirati all’inclusione di persone diversamente abili permettendo loro di condurre programmi radiofonici in autonomia.