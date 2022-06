Musica jazz a Gerenzano per la festa della musica 2022

Torna la Red Hot Night presso il Jazz Club di Via Fagnani, appuntamento mensile dedicato alla musica jazz. Protagonisti i Chicago Stompers

Domenica 19 Giugno torna la Red Hot Night presso il Jazz Club di Via Fagnani 14 a Gerenzano (VA), appuntamento mensile dedicato alla musica jazz.

Due i concerti: alle 18 ed alle 20, con possibilità di partecipare ad entrambi con un biglietto promozionale. Protagonisti della serata saranno i Chicago Stompers, orchestra Gerenzanese nata nel 2002 proprio in paese che ha portato la sua musica in giro per l’Italia e l’Europa.

L’evento, organizzato dall’orchestra Chicago Stompers in collaborazione con la Proloco di Gerenzano e la cooperativa Scelag, è inserito all’interno della rassegna nazionale de la “Festa della Musica 2022” promossa dal Ministero Italiano dei Beni Culturali.

La prenotazione è consigliata: per tutte le informazioni potete scrivere all’indirizzo mail prenotazioni@chicagostompers.it