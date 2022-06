“Musica alta e urla in coda al McDonald. Impossibile dormire a Masnago durante il fine settimana”

Pubblichiamo la lettera che un nostro lettore ha inviato al comune di Varese: la questione è abbastanza seria. Chi vive nei dintorni dello stadio, durante il fine settimana, deve vedersela con i ragazzi che escono dalla discoteca e fanno uno spuntino, o la colazione all’alba, da McDonald. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che i ragazzi mentre sono in coda in attesa di entrare “al Mc” urlano e tengono la musica dell’auto a volume molto alto.

Il video, girato alle 4.30 del mattino, è abbastanza eloquente.

“Chi deve, intervenga”, chiede il nostro lettore

*******

Spettabile dirigente SUAP

Per conoscenza:

Signor Sindaco Galimberti

Dirigente della polizia Locale di Varese

Dirigente della Questura di Varese

Vi scrivo anche a nome di tutti i condomini del condominio Papillon di Via Montello 154

Ci capita di essere svegliati nel cuore della notte la domenica mattina da schiamazzi, concerti di clacson, musica ad alto volume,

Il fenomeno si ripete tutte le domeniche mattina e dura dalle 4:00 alle 5.30 circa, evidentemente si tratta di ragazzi usciti dalla discoteca, che fanno la coda per essere serviti al servizio drive-in del McDonald Varese Stadio di Masnago.

Ho parlato con uno dei responsabili del McDonald e mi ha detto che non è loro compito gestire l’ordine pubblico e la viabilità.

Una soluzione sarebbe che le forze dell’ordine o la Pulizia Locale presidino la zona costantemente per garantire l’ordine pubblico, la corretta viabilità e la quiete pubblica (il passaggio dell’auto dei Carabinieri da noi chiamati non sortisce alcun effetto).

Se tale opzione non fosse percorribile (francamente mi stupirei che lo fosse) richiediamo che venga revocata la licenza di vendere al drive-in del McDonald fino alle 07:00 del mattino come è oggi, basterebbe limitarla alle 02:00, orario di chiusura del ristorante

Qui sotto un video che io stesso ho girato domenica 5 Giugno alle ore 4.30 del mattino (non potendo dormire)

Restiamo in attesa del Vostro cortese riscontro relativo ai provvedimenti che intenderete prendere.

Distinti Saluti

Saverio Speziali