Musica ucraina, Swiss Harley Days e Fabri Fibra, ecco i prossimi eventi a Lugano

Due serate dedicate alla musica ucraina, il ritorno degli Swiss Harley Days e il concerto di Fabri Fibra. Continua il calendario degli eventi di Lugano. Ecco tutte le date dal 28 giugno al 10 luglio.

Il calendario degli eventi di Lugano

Conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina, Urc 2022 (4 – 5 luglio)

In occasione di Urc 2022 (4 e 5 luglio), sono previsti alcuni eventi gratuiti e aperti al pubblico. Il 4 luglio in piazza Manzoni dalle 21:00 si terrà il concerto della band DakhaBrakha. Il quartetto proviene da Kiev e propone world music, con sonorità radicate nella cultura e tradizione ucraina. Accompagnati da strumenti tradizionali provenienti da vari paesi, i DakhaBrakha presentano musiche intime oltre che brani dai ritmi travolgenti. Dalle 23:00 si esibirà invece Rustam, DJ ucraino appartenente alla old-school. In più di vent’anni di attività ha girato da Berlino ovest all’isola di Totyohara, partecipando ad oltre 2000 eventi.

Martedì 5 luglio un gruppo di rifugiati ucraini volontari organizzerà un concerto che avrà inizio alle 18:00 in piazza Manzoni e che vedrà sul palco tre artisti ucraini: Oleg Skrypka (artista onorario dell’Ucraina, leader del gruppo rock “Vopli Vidoplyasova”), Natalia Valevskaya (cantante popolare) e Vladimir Burkhardt (pianista e cantante).

Incontri – Darsena Parco Ciani, ore 18:00

Giovedì 30 giugno è in programma la presentazione del romanzo di esordio di Sara Catella “Le malorose”, curato dalla Casa della letteratura per la Svizzera italiana. L’autrice ne parlerà con Sara Groisman. Tre gli appuntamenti della rassegna Chilometro zero, curata dalle biblioteche cantonali in collaborazione con il Decs.

Venerdì 1° luglio Fabiano Alborghetti, autore Premio svizzero di letteratura, presenterà la sua nuova raccolta di poesie, questa volta brevi, come “corpuscoli”, ma restando fedele alla sua vena civile più profonda. Il poeta dialogherà con Stefano Vassere.

Giovedì 7 luglio invece verrà presentata l’antologia di testi dialettali tra Novecento e oggi, intitolata “Dialètt che canta” dagli autori Giampaolo Cereghetti e Guido Pedrojetta, in dialogo con Luca Saltini.

L’incontro di venerdì 8 luglio avrà come protagonista Jean Dubuffet e la nuova traduzione del “Piccolo manifesto per gli amatori d’ogni genere”. Interventi di Alessandra Ruffino, curatrice del volume, di Ruggero D’Alessandro e Luca Saltini. Appuntamento mercoledì 6 luglio con un’edizione estiva di Ticino Poetry Slam, il reading di poesia orale e prestante con vincitore curato da Marko Miladinovic.

Spettacoli – Boschetto Parco Ciani, ore 21:00

Sabato 2 luglio è in programma lo spettacolo Prima prova: Arringa Per Alba (o il giardino delle delizie) a cura di Riccardo Corcione (dramaturg) e con Chiara Ameglio (performer). Lo spettacolo andrà in scena allo Studio Foce.

Blue revolution – L’economia ai tempi dell’usa e getta, un one man show volto a risaltare in tre storie alcuni temi importanti di attualità, tra cui l’inquinamento, la plastica nei mari e la vicenda del giovane imprenditore Tom Szaky è in programma al Parco Ciani sabato 9 luglio.

Matinée – Boschetto Parco Ciani, ore 10:30

Milan Řehák, uno dei più importanti progressisti fisarmonicisti cechi, sarà il protagonista della matinée “Crossing the borders”, in programma sabato 2 luglio.

Il trio Vent Negru si esibirà invece domenica 10 luglio con canti e musiche popolari del Sud delle Alpi e nuovi arrangiamenti suggeriti da stimoli della cultura musicale del nostro tempo.

Cinema – Boschetto Parco Ciani, ore 21:00

Due appuntamenti con il cinema indipendente a cura di Nuovo Cineroom: la proiezione di “Rien à foutre – Generazione low cost”, giovedì 30 giugno, diretto da Emmanuel Marre e Julie Lecoustre, in versione originale francese con sottotitoli in italiano.

Giovedì 7 luglio verrà presentato il film “Le genou d’Ahed”, diretto da Nadav Lapid, in concorso al 74o Festival di Cannes, dove ha vinto il premio della giuria. In versione originale ebraica con sottotitoli in italiano. Età consigliata per entrambe le proiezioni, da 16 anni.

Family – Boschetto Parco Ciani, ore 20:30

Per i più piccoli e le famiglie gli appuntamenti serali al Boschetto: un modo alternativo di trascorrere il tempo libero d’estate: mercoledì 29 giugno, in collaborazione con Castellinaria, è in programma la proiezione del documentario di Pascal Plisson, “Vado a scuola”, sulla grande voglia di imparare di quattro bambini provenienti da diversi angoli del mondo che attraversano lunghe distanze per raggiungerla.

La compagnia teatrale Altre Tracce andrà in scena venerdì 1° luglio con Storia di Nina, il racconto di un’amicizia particolare che aiuterà la protagonista a crescere e a ritrovare incanto e meraviglia.

Secondo appuntamento con il cinema, mercoledì 6 luglio, sempre a cura di Castellinaria, con due capolavori dell’animazione contemporanea: ZOG & Il topo brigante, tratti dai celebri libri illustrati di Julia Donaldson e Axel Scheffler.

Nelle serate di venerdì 8 luglio e domenica 10 luglio tornerà il teatro, rispettivamente con Il Teatro nel Baule che presenterà Storia di uno schiaccianoci – dal celebre racconto di Hoffman, ma ripercorso dallo zio inventore Drosselmeyer – e Prezzemolina, liberamente ispirato all’omonima fiaba popolare, e messo in scena dalla Compagnia Teatrale Mattioli.

Lungolago

Sono diverse le “esperienze” per vivere in pienezza l’estate luganese in riva al lago. Dalle suggestive atmosfere di Lugano Marittima al relax in spiaggia con la Urban Beach, dai momenti nel verde del Parco in compagnia di una buona lettura grazie al salotto estivo Park&Read, alla scoperta del pop-up shop Lugano Bella, senza dimenticare la pedonalizzazione del “quai” con eventi e mercatini.

Sabato 9 luglio si terrà il Mercatino Estate, dalle 18:30 alle 24:00, dove trovare prodotti di

ogni genere.

Chiusura lungolago

Da giovedì 30 giugno alle ore 6:00 fino a domenica 3 luglio alle ore 24:00 per gli Swiss Harley Days il lungolago sarà chiuso totalmente in modo continuo alla circolazione stradale a partire dalla rotonda del Lac fino all’altezza di piazza Castello. Il tratto di riva Albertolli (da Piazza Manzoni) a corso Elvezia sarà chiuso anche al transito dei pedoni.

In vista della Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina (Urc 2022) i disagi alla viabilità per Lugano e la regione saranno importanti a partire da domenica 3 luglio alle 12.00 fino a mercoledì 6 luglio alle 6.00. L’elenco completo delle chiusure stradali durante la Conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina (URC 2022) è consultabile su lugano.ch.

Il 6 luglio il lungolago resterà chiuso dalle 20:00 all’1:30 in occasione del concerto di Fabri Fibra.