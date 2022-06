Nasce il Comitato “Varese in salute” che riporta la sanità tra le priorità della città

«Una volta c’erano le Ussl, associazioni di Comuni per la tutela della salute. Il comune era l’ente più vicino al cittadino, che poteva meglio monitorare la sua situazione anche in questo campo. Ora questo legame si è perso, ed è venuto meno anche il rapporto politico tra l’ente locale e gli enti preposti a gestire la salute. Cosa fa questa amministrazione? Cerca di recuperare questo ruolo con un atto volontario, per cercare di alleviare i problemi che i cittadini incontrano cercando di risolvere i problemi, senza andare a invadere le competenze altrui. Il comune si fa veicolo e interprete presso gli enti preposti dei problemi dei cittadini: e alcuni di essi sono già stati risolti»

E’ stato Vincenzo Salvatore, l’unico giurista (specializzato però in norme sanitarie) del gruppo, a dare la definizione più limpida del neonato “Comitato Varese in salute”, promosso dal comune di Varese, guidato dal consigliere delegato per la sanità Guido Bonoldi e sotto l’egida dell’assessorato ai servizio sociali di Roberto Molinari, ma soprattutto fortemente voluto – come hanno sottolineato in molti – dal sindaco Davide Galimberti.

Costituito da esperti di sanità di altissimo livello tra le personalità varesine sull’argomento, il comitato è nato «Per essere di supporto dell’amministrazione per le questioni di ambito sanitario – ha spiegato Davide Galimberti – Molte sono le questioni “in pentola” infatti che si rifletteranno nella vita della città, a partire dalla riforma regionale della sanità con le sue case territoriali, ma anche domanda di cultura sanitaria – emersa dopo la pandemia – che può avere ampia risposta in ambito locale anche ad alto livello».

«Il tema della salute è al primo punto delle linee di mandato di questa amministrazione – ha aggiunto Guido Bonoldi – Questo comitato vuole porre obiettivi anche ambiziosi e per farlo ci vuole l’aiuto di tanti. Il comune in quanto tale non gestisce molto dell’’argomento sanità ma può favorire una città in salute. Il comitato costituisce perciò innanzitutto un laboratorio per la diffusione della cultura per la salute e la prevenzioneLe nostre prime priorità saranno il pgt e la sanità, le case di comunità, la salute mentale, la food policy e l’educazione sanitaria nelle scuole».

Tra i componenti del comitato, ci sono alcune persone che – come è stato sottolineato – hanno fatto la storia della sanità varesina, come Renzo Dionigi, fondatore e primo rettore dell’Università dell’Insubria o Antonio Tomassini, ginecologo e senatore della repubblica per molti anni, con incarichi in sanità in parlamento anche oggi, o Carlo Lucchina, che è stato direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” e Direttore Generale della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.

Ma non mancano anche delle figure carismatiche della sanità in città, come i medici di base Giovanna Scienza e Filippo Bianchetti, quest’ultimo medico di base “di frontiera” che, in pensione, ha intensificato la sua attività per una salute più democratica, o Graziella Pinotti, che ha diretto per anni Oncologia al Circolo.

I COMPONENTI DEL COMITATO “VARESE IN SALUTE”

Giovanna Beretta, Presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Varese

Filippo Bianchetti, Medico di base in pensione, volontario dell’Ambulatorio “Sanità di Frontiera”

Guido Bonoldi, Medico specialista in Medicina Interna, consigliere comunale con delega alla sanità

Franco Caravati, Primario di Chirurgia Generale

Matteo Casali, Medico Specialista in Ortopedia e Traumatologia e in Patologia della Colonna e Chirurgia Vertebrale, Cavaliere della Repubblica Italiana

Fanny Ceconi, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, attualmente in pensione, in precedenza Dirigente SITRA ASST Sette Laghi

Renzo Dionigi, Professore emerito di Chirurgia Generale,

Hicham El Moutaoukil, Dottore in Scienze Infermieristiche

Fiorella Gazzetta, Presidente Associazione Sanità di Frontiera Varese – Ambulatorio medico per persone senza permesso di soggiorno e senza fissa dimora

Cinzia Iommazzo, Assistente Sociale presso ATS Insubria

Andrea Larghi, Medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva

Emanuele Lettieri, Professore Ordinario di Innovation in Health e Social Care e Direttore Scientifico dell’Osservatorio Sanità Digitale- Politecnico di Milano

Carlo Lucchina, Presidente Associazione Varese per l’Oncologia, esperto in sistemi sanitari

Alberto Macchi, Dirigente Medico presso la Clinica ORL dell’Ospedale di Varese ASST Sette Laghi-Università degli Studi dell’Insubria

Leonardo Mendolicchio, Medico Psichiatra, Direttore U.O. Riabilitazione disturbi alimentari Centro Auxologico Piancavallo

Giulio Minoja, Medico specialista in Anestesia-Rianimazione e in Farmacologia e Farmacologia Clinica Ospedaliera, libero-professionista

Antonella Monachello, Laurea in Scienze Infermieristiche e master in management delle professioni sanitarie; presta servizio presso il Servizio di Emodialisi dell’Ospedale di Varese, ASST Sette Laghi

Raffaele Novario, Fisico specialista in Fisica Medica, con abilitazione di Professore Associato di Fisica Applicata

Francesco Perlasca, Medico specialista in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso e in Igiene e Medicina Preventiva, libero professionista

Graziella Pinotti, Medico specialista in Oncologia, Ematologia ed Endocrinologia, libero professionista

Salvatore Pisani, Epidemiologo

Andrea Pomi, Farmacista territoriale, segretario di Federfarma Varese

Vincenzo Salvatore, Ordinario di diritto dell’Unione Europea, Università dell’Insubria

Giovanna Scienza, Medico di Medicina Generale, Referente Ambito Funzionale Territoriale Varese Ovest

Simona Sessarego, Tecnico di Neurofisiopatologia presso ASST Sette Laghi

Antonio Tomassini, Medico specialista in Ginecologia, Igiene Pubblica ed Idrologia Medica, Senatore della Repubblica dalla XIII alla XVI legislatura Presidente della Associazione parlamentare per la Salute e la Prevenzione, Consigliere del Presidente del Senato.