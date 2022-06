Nasce a Milano Livinwow, un innovation center dedicato a chi vive la casa in modalità smart

La casa è lo specchio dei tempi che cambiano e delle esigenze che trasformano la nostra vita. A Milano apre Livinwow: il primo Innovation Center del Design che vuole rispondere alla crescente domanda di nuovi concept di interni, destinati agli abitanti della grande città metropolitana.

Galleria fotografica Nasce a Milano Livinwow, un innovation center dedicato a chi vive la casa in modo sempre più smart 4 di 6

L’idea nasce come evoluzione di Milano Contract District (che dal 2016 offre un’inedita Design Platform di servizi e prodotti al Real Estate secondo un’innovativa formula del contract) e vuole rispondere alle esigenze di un nuovo mercato che dialoga con evoluti modelli di offerta abitativa in vendita e in affitto.

Livinwow è uno spazio di oltre 450mq in un interno al numero civico 4 della vibrante via Archimede e dialoga con un pubblico moderno, dai più giovani della “Generation X” fino a tutti i Millennials.

Il progetto che offre servizi e prodotti di interior design, presenta le nuove tendenze e restituisce all’immobile un immediato e maggior appeal per chi è alla ricerca di una nuova abitazione in affitto o in vendita. Una casa smart per un inquilino smart.

“La casa di oggi deve essere disegnata – spiega Lorenzo Pascucci founder di Milano Contract District – sulla base di servizi e moodboard progettuali evoluti, ben allineati con i cambiamenti che stanno rivoluzionando la società moderna e il modo di vivere la casa. Sappiamo bene come siano, per esempio, cambiate le abitudini dopo la crisi pandemica e come l’organizzazione dell’ambiente domestico debba rispondere al nuovo modo di vivere il lavoro o la scuola come per esempio lo smart working, remote conference, dad e home-learning. Tutto ciò si è tradotto in progetti di interior e di spazi outdoor che riprendono il lifestyle vissuto fuori casa per portarlo dentro la nostra casa”.

Lo showroom è rivolto agli operatori e agli addetti ai lavori ma apre eccezionalmente anche al grande pubblico dall’8 al 12 giugno in occasione della Design Week 2022.

LivinWOW coinvolge alcuni dei più importanti brand del Made in Italy e internazionali come Scavolini, Battistella Company, Samsung, Mirage, Corradi, Verde Profilo, Roofingreen, Grohe, Color Designer Milano, Caos Creativo, Caleido, Resstende, Bticino.