Nasce a Varese “IncontrarSi”, nuova organizzazione del Terzo Settore per le fragilità

A Varese nasce una nuova realtà del terzo settore dedicata ai soggetti fragili. La nuova cooperativa si chiama IncontrarSi nasce dalla conoscenza e dal legame umano e professionale di un gruppo di educatori, psicologi, assistenti sociali con esperienze consolidate nella progettazione e gestione di servizi di servizi sociali e socio-sanitari.

Gli scopi della cooperativa sono rivolti alla realizzazione di percorsi educativi ed inclusivi principalmente a beneficio di adolescenti e famiglie con fragilità, ispirandosi ai valori di solidarietà, condivisione con la comunità, le istituzioni e le organizzazioni del Terzo Settore.

Il primo progetto con cui il nuovo sodalizio si misurerà riguarderà la realizzazione in città di una comunità diurna per il disagio giovanile. L’assemblea dei soci ha nominato il Consiglio di Amministrazione costituito dal presidente Nicolò Bulgheroni e dai consiglieri Elena Corsaro e Alice Giusti.

Nella relazione di insediamento il presidente Nicolò Bulgheroni ha detto “sentiamo l’esigenza di operare attivamente nel Terzo Settore facendo la nostra parte in un contesto complesso come quello delle fragilità individuali e familiari della nostra città e costruire con le persone e le istituzioni nuove opportunità e possibilità ispirate anche dal PNRR per una comunità sempre più attenta ed inclusiva”.