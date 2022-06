Un buon avvio quello della nuova navetta gratuita per raggiungere il Sacro Monte nei giorni festivi e nei weekend, con la prima festività, quella del 2 giugno, in cui oltre 150 persone hanno usufruito del collegamento gratuito. Domani sabato 4 giugno e domenica 5 giugno sarà quindi il primo weekend di entrata in vigore del nuovo servizio.

Le navette permettono di raggiungere il borgo in modo sostenibile e gratuito con partenza da Piazzale De Gasperi, dove è posizionato il cartello con indicati tutti gli orari e dove è possibile lasciare l’auto grazie alla grande disponibilità di parcheggi. Capolinea è Piazzale Pogliaghi, con andata, ritorno e fermate intermedie.

Il servizio effettua corse ogni mezz’ora, con partenza da Masnago in piazzale De Gasperi / via Borghi, dove la prima corsa è alle 10.10 e l’ultima alle 18.40; le fermate intermedie sono poi Sant’Ambrogio in via Virgilio 26; la fermata di piazzale Montanari è direttamente sulla via Quintino Sella, in prossimità della curva esterna al piazzale; infine piazzale Pogliaghi. Da qui, il ritorno parte ogni mezz’ora, con prima corsa alle 10.30 e ultima alle 19.00.

Oltre a questo, resta comunque in vigore il normale servizio della linea C.