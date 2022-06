Nel primo consiglio comunale di Marchirolo la minoranza se ne va dopo 5 minuti

Il 12 giugno i votanti a Marchirolo sono stati 1262 e di questi ben 795 sono andati alla lista Marchirolo in Azione portando Emanuele Schipani a diventare primo cittadino con un netto distacco dalle altre due liste. Nella serata di martedì 28 giugno, presso la sede del Municipio, si è così insediato il nuovo consiglio comunale che vede 9 consiglieri su 12 (sindaco incluso) rappresentati dai componenti della lista vincitrice.

Un inizio all’insegna della polemica della minoranza, che ha dato vita ad una prima seduta a tratti surreale. Il sindaco aveva appena concluso il suo discorso introduttivo, dove ha ringraziato il pubblico presente, i consiglieri, i funzionari comunali e tutta la comunità che lo ha sostenuto, augurandosi una costruttiva collaborazione con le minoranze. Peccato che pochi minuti dopo il consigliere di minoranza Gilardi abbia fatto presente che il consigliere Stefano Bozzolo, suo compagno di lista assente, non ha ricevuto la convocazione ufficiale per il consiglio comunale e pertanto la sua sedia appariva vuota. Sempre per Gilardi a questo punto il consiglio andava sospeso e dichiarato illegittimo. Dalla maggioranza hanno fatto notare che questo appariva come un atto di puro ostruzionismo, in quanto lo stesso Bozzolo si era recato nei giorni precedenti in comune per fare presente di non avere ricevuto la convocazione per martedì 28 giugno, ed era quindi a conoscenza della seduta del consiglio.

Gilardi chiede a questo punto che venga messa a votazione la non regolarità della convocazione, il sindaco Schipani risponde che si voti sì, ma sull’ammissibilità del voto circa la non regolarità della convocazione. Si vota questa seconda proposta e si alzano solo tre mani, quelle di Gilardi, Fasulo e di Sabina Buono, unica rappresentate della lista Marchirolo Alternativo. La Buono comunica di non aver nemmeno lei ricevuto la convocazione. Il sindaco Schipani ricorda a Buono l’art 32 comma 7 del regolamento comunale, che prevede che tutte il ritardo di consegna della convocazione è sanato quando il consigliere si presenta in aula.

Gilardi, Fasulo e Buono ribadiscono che dal canto loro la convocazione non è valida e per questo abbandonano l’aula.

Il consiglio comunale di Marchirolo, a destra i 4 posti vuoti della minoranza

Il sindaco commenta con un laconico ” Se questo è lo spirito di collaborazione annunciato, cominciamo bene”. Alcuni consiglieri della maggioranza fanno presente al pubblico che il sistema di convocazioni, ad oggi ad opera dei vigli urbani che si recano fisicamente presso le residenze dei consiglieri o via PEC, voleva essere oggetto di modifica già dalla precedente amministrazione in quanto risultava obsoleto impegnare per una intera giornata la polizia locale per effettuare le consegne.

Il consiglio procede quindi con quattro sedie vuote, mentre il Sindaco Schipani presta giuramento sulla Costituzione come previsto dalla procedura e annuncia giunta e programma di governo.

Il Sindaco Emanuele Schipani indossa la fascia e presta giuramento

Vicesindaco è Stefano Rametta, il consigliere più votato il 12 giugno, che sarà anche assessore al Patrimonio e Manutenzione. Massimo Mastri sarà assessore alla Cultura, Sabrina Callegher all’Istruzione e all’Educazione civica, Laura Olivas all’URP (Ufficio relazioni con il pubblico), Commercio e Tempo libero.

Il programma

Nel ribadire le linee programmatiche presentate in campagna elettorale Schipani ha iniziato il suo intervento mettendo al centro gli interventi necessari ad affrontare il pericolo di dissesto idrogeologico, che con gli eventi climatici intesi degli scorsi anni aveva provocato danni e allagamenti nel territorio del comune. Accenni poi al cantiere che porterà alla realizzazione della nuova scuola elementare e al tema della sicurezza. L’elezione della commissione elettorale è stata invece rimandata, in quanto assenti i consiglieri di minoranza che devono per legge frane parte.

Il consiglio comunale

Maggioranza:

Emanule Schipani – Sindaco

Stefano Rametta – Vicesindaco e assessore al Patrimonio e Manutenzione

Massimo Mastri – Assessore alla Cultura

Paolo Caporali, consigliere con delega alle Associazioni

Sabrina Callegher – Assessore all’Istruzione e all’Educazione civica

Barbara De Girolamo

Laura Olivas – Assessore URP, Commercio e Tempo libero

Nicholas Emergenti, consigliere con delega alo Sport e al Verde Pubblico

Andrea Raimondi consigliere con delega alla Sicurezza

Minoranza:

Marco Gilardi Marchirolo in Comune

Stefano Bozzolo Marchirolo in Comune

Patrizia Fasulo Marchirolo in Comune

Sabina Buono Marchirolo Alternativo