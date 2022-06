Nel weekend delle Frecce Tricolori sul Lago Maggiore un grande evento ad Angera

Un intero weekend per scoprire i tesori della “provincia con le ali”. È Volangera, in programma ad Angera l’8-9 e 10 luglio.

In occasione dello spettacolo delle Frecce Tricolori, l’associazione Cortomaggiore ha pensato di organizzare tre giorni per far scoprire il mondo del volo targato Varese. «In occasione delle Frecce Tricolori di Arona anche il territorio sulla sponda lombarda vede arrivare grandi flussi di visitatori, anche per approfittare dell’ampio spazio e della visuale che offrono i pratoni. Così abbiamo pensato di organizzare una manifestazione che valorizzasse anche storia, associazioni e gruppi locali» ha spiegato Pier Luigi Parnisari, di Cortomaggiore. E quello che l’associazione ha creato è davvero entusiasmante, e ha ricevuto collaborazione e supporto da tanti gruppi e associazioni locali, creando una rete di appassionati di volo e territorio.

Volangera inizia venerdì sera 8 luglio alle 20, con street music con musicisti di strada. Nella città del Museo Diffuso, anziché tradizionali concerti, ad esibirsi saranno appunto musicisti di strada, che diffonderanno la musica tra le vie cittadine, invitando a scoprire la cittadina e la realtà locale.

Sabato 9, durante le prove dello show delle Frecce Tricolori, spazio a mercatini dell’artigianato sui vialoni e ancora street music la sera. Domenica 10 luglio, in occasione del grande show delle Frecce Tricolori, tutta la giornata sarà dedicata alla magia del volo, con una mostra del volo sul pratone fronte lago, con modelli e veri alianti, elicotteri, idrovolanti, deltaplani, paramotori e persino una mongolfiera.

Non mancheranno i simulatori di volo: di elicottero, in collaborazione con il gruppo volo della Polizia di Stato di Malpensa, e di droni grazie a un gruppo di appassionati locali. Anche la domenica, mercatini dell’artigianato e vintage e per tutto il weekend della manifestazione street food, oltre alla possibilità di gustare gli ottimi ristoranti locali.

Un evento, sottolineano gli organizzatori, che vuole valorizzare la realtà varesina e che vuole essere complementare ad altre iniziative, per celebrare la passione per il volo e tramandarla, sotto la scia delle Frecce Tricolori.