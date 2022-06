Nella chiesa del Carmine il grande abbraccio di Luino ad Andrea Rossi

Tantissime persone si sono raccolte oggi pomeriggio nella chiesa del Carmine di Luino per dare l’ultimo saluto ad Andrea Rossi, il giovane di Luino morto dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il melanoma.

Una giornata di grande dolore per tutta la comunità e soprattutto per i familiari e i tanti amici di Andrea, che oggi avevano negli occhi la tristezza infinita di chi troppo presto ha visto andare via un figlio, un fratello, un caro amico. E non senza combattere. Perché Andrea Rossi è nato guerriero ed è così che se n’è andato, sotto gli occhi increduli di un’intera cittadina.

Una comunità che si è unita a lui fin dal primo momento e che ancora, oggi, dopo otto anni, si è presentata per dargli un ultimo saluto.

A celebrare le esequie il parroco, don Giuseppe Cadonà: «Oggi Andrea ci saluta, a 29 anni. Di fronte alla fatica, alla morte e al dolore siamo sfiduciati. Difatti penso che tutti noi oggi piangiamo perché facciamo fatica a vedere i segni di Andrea intorno a noi. E così a trovare una via d’uscita. Il dolore nell’uomo si manifesta in due modi, una è la fuga, pensando di scappare dal dolore, ma il cuore sa cosa ha vissuto in questi 8 anni. L’altra indugiare di fronte al dolore in maniera curiosa. L’atteggiamento giusto oggi per noi è quello di rimanere in questa situazione, in questo dolore, piangendo e vivendo in pienezza questo dolore. Spesso la vita ci chiede solo di rimanere piangendo accanto ad un dolore, senza la pretesa di fare nulla di più, né di spiegare né di consolare. Proviamo a raccontarlo questo dolore, i passi che abbiamo vissuto dietro ad Andrea in questi 8 anni».

«In questi giorni – ha aggiunto il parroco – diremo in modo discreto e con affetto il nome di Mirella, Silvio, Isabel, Marco. Di tutte quelle persone che in questi anni hanno curato, incoraggiato, amato Andrea. Staremo loro vicini. La famiglia mi ha raccontato di Andrea. Mi hanno raccontato che tutti hanno partecipato alla sua battaglia, parenti, amici e istituzioni. E qui ho capito che, in fondo, quello che rimane è l’amore, quello che condividiamo tra noi. “Forte è la morte ma più forte è l’amore che resiste alla morte fisica”. Che la nostra speranza non si fermi oggi, 24 giugno, ma che possa diventare uno tsunami d’amore che possa invadere questo mondo così assetato di bene».