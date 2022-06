Nella variazione al Bilancio di Varese lo studio di fattibilità che valuti l’unione le due partecipate del Comune

Realizzare uno studio di fattibilità che valuti l’ipotesi di unire le due partecipate del Comune in una unica società. È questo uno dei passaggi della variazione votata martedì sera in Consiglio comunale. In sostanza l’amministrazione intende valutare, grazie ad una analisi approfondita, la possibilità di accorpare le società partecipate dal Comune in una unica realtà multiservizi. Valutando fattibilità, efficienza, costi, prestazioni e risparmi.

“Si tratta di analizzare questa ipotesi – spiega l’assessore al Bilancio Cristina Buzzetti – ricavando poi dai dati che emergeranno la scelta migliore da fare in ottica di efficientamento e potenziamento della struttura organizzativa interna, aprendo ulteriori spazi per nuove possibilità di investimento in servizi a favore dei cittadini”.