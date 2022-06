Nelle borse della spesa nascondevano un chilo di hashish, bloccati due ventenni al casello di Gallarate

Un chilo di hashish nel bagagliaio dell’automobile, all’interno di alcune buste della spesa, confezionata in panetti ed ovuli.

E ancora, la droga nei marsupi che avevano addosso. Due ragazzi, residenti in provincia di Varese, di 22 e 18 anni, sono stati fermati per un controllo alla Polizia di Varese, lungo la barriera di Gallarate Nord dell’autostrada A8 “dei laghi”. Ad insospettire i militari l’evidente insofferenza e lo stato di agitazione dei due ragazzi. I poliziotti hanno così perquisito l’automobile e gli effetti personali dei due ragazzi e hanno trovato la droga.

Considerate le modalità di conservazione e trasporto, sono scattate subito le manette, arrestati in flagranza per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

Gli stessi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti presso il Carcere di Busto Arsizio in attesa dell’udienza di convalida.