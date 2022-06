Nicolò Martinenghi ancora d’oro con la staffetta 4 per cento mista

Un nuovo oro arriva all’Italia da Nicolò Martinenghi. Nella 4 per cento mista, il nuotatore varesino ha conquistato il podio più alto insieme a Thomas Ceccon, Federico Burdisso e Alessandro Miressi. Una nuova impresa ai mondiali di nuoto in corso a Budapest con gli azzurri che nuotano in 3.27.51 davanti agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna.

Per la staffetta italiana è un oro che vale anche il record europeo. Il medagliere italiano sale a 14 medaglie totali di cui 7 ori, un risultato che porta la nazionale al secondo posto.