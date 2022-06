Niente Basketball Champions League per la Pallacanestro Varese

Varese resterà fuori almeno per un altro anno dalle coppe europee di pallacanestro. La Openjobmetis aveva fatto richiesta di partecipare alla Basketball Champions League, la massima competizione organizzata dalla Fiba continentale ma la domanda non è stata accolta.

Nella serata di giovedì 23 infatti, sono stati diffusi i nomi dei club partecipanti e tra questi non figura la società biancorossa: 28 le squadre già ammesse alla fase a gironi tra cui le uniche due italiane ovvero Sassari e Reggio Emilia. Varese e Brindisi, che avevano avanzato una candidatura almeno per una wild card, non sono neppure nel gruppo di formazioni che disputeranno la fase preliminare. (foto in alto: Ferrero contro il Paok nella BCL 2016-17)

La partecipazione a una coppa è uno dei passaggi che fanno parte del progetto quinquennale disegnato da Luis Scola: chiaramente non c’è la necessità di arrivare subito in Europa (anche perché i biancorossi, 12mi in Serie A, non hanno maturato i requisiti “sportivi” per la BCL) ma, anche a fronte dei movimenti di questi giorni in ambito societario, c’era la speranza di tornare a viaggiare fuori dai confini già da quest’anno.

È invece improbabile che la Openjobmetis venga iscritta alla Fiba Europe Cup, la quarta competizione per importanza (le prime due sono quelle ECA, ovvero Eurolega ed Eurocup che hanno già definito i propri organici). Varese ha all’attivo una finale e una semifinale in quest’ultima coppa considerata però poco appetibile a livello commerciale e comunque dispendiosa per la squadra viste le trasferte comunque numerose). Difficile che si cambi rotta.

PELLIGRA, INCONTRO CON CDA E CONSORZIO

L’australiano Ross Pelligra è intanto giunto in città in vista dell’importante appuntamento convocato per domani a Palazzo Estense. Questa sera però l’imprenditore australiano ha già preso contatto con il mondo biancorosso incontrando, insieme a Luis Scola, sia il CdA del club sia i consorziati di Varese nel Cuore. Con Pelligra anche John Caniglia, uno dei “tessitori” dei contatti tra la città di Varese e i possibili investitori aussie.