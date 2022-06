Nikola Durisova di Varese eletta Miss Alto Milanese sulla passerella di Castellanza

Nikola Durisova di Varese è stata eletta Miss Alto Milanese. La sua elezione all’appuntamento di domenica 12 giugno al club Guilty di via Fratelli Cairoli, 16 a Castellanza.

Lo spettacolo è stato allestito da Rial Events, con obiettivo mettere in luce non solo la bellezza delle ragazze in gara (aiutate da un corso di portamento curato da Alessandra Riva) che hanno sfilato davanti al numeroso pubblico intervenuto al locale, ma anche il loro talento e la loro personalità attraverso le esibizioni che hanno preparato per farsi conoscere un po’ più a fondo. La tanto attesa premiazione ha visto l’incoronazione di Nikola Durisova come Miss Alto Milanese, che si è aggiudicata anche un gioiello Miluna.

Nikola, 20 anni, abita a Varese e ha origini slovacche; aspirante artista, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera, creativa, ama disegnare e creare ma è anche una ragazza attenta al tema inquinamento ambientale: ha infatti, grazie alla sue doti artistiche, ricreato un gioco da tavola in chiave inquinamento marino. Ama la moda e spera grazie al concorso Miss Italia di avvicinarsi ancora di più a questo mondo.

Il resto delle fasce sono state assegnate a: Shary Flora Herrera, 20 anni di Milano, seconda classificata, ha vissuto la sua infanzia in Indonesia; studia economia e management e nel futuro spera di realizzare il suo sogno di diventare un’attrice di successo.

Terza classificata è Rebecca Vailati, da Como, 21 anni; ha frequentato liceo linguistico e ha intrapreso ora un percorso nello studio dell’ampio mondo del marketing.

Quarta classificata è Sara Cazzaniga, 18 anni da Monza e Brianza, frequenta liceo linguistico e ha da poco partecipato ad una simulazione ONU a New York, dove si è messa in gioco e discusso con persone che arrivavano da tutto il mondo.

Quinta classificata è Marcella Marlene Casillo, viene da Milano e ha 21 anni; due anni fa si è trasferita a Londra, decisione che l’ha aiutata molto a crescere come persona. Ama studiare, leggere libri, soprattutto di carattere umanistico.

Sesta classificata infine è Serena Moscatelli, 20 ani, di Como; ha sempre praticato pallavolo, nuoto e ginnastica artistica, sport a cui ha parzialmente rinunciato per dedicarsi al suo grande sogno: diventare infermiera.

In gara anche una legnanese, Clara Benetti, di 23 anni.

Il compito della giuria è stato svolto da: Laura Calestini della gioielleria Calestini di Legnano (MI); giurate anche Giorgia Capaccioli, Miss Sport Lombardia 2014, e Francesca Rabbolini, Miss Lombardia 2020.

Madrine della serata: Alessia Piolini, Miss C.C. Campo dei Fiori 2022, che ieri al C.C. Campo dei Fiori, Gavirate (VA), l’ha vista vincitrice della selezione regionale. Insieme a lei nel ruolo di madrina della serata Marina Meroni, 25 anni di Bresso (MI), che sempre nella giornata di ieri ha conquistato il podio aggiudicandosi il terzo posto.