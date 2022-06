Nino Galici il supereroe dei bambini malati diventa Cavaliere della Repubblica

Il 2 giugno a Varese tra i premiati con l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica italiana c’era anche Antonino Galici di Vedano Olona. Quando ha ritirato l’attestato dalle mani del prefetto è scattato un lungo applauso e nell’Aula Magna dell’università dell’Insubria si è levato un grido: «Bravo Nino», come lo chiamano gli amici.

da sinistra: il sindaco di Vedano Olona, Cristiano Citterio, Antonino Galici e il prefetto Salvatore Rosario Pasquariello

Antonino Galici di Vedano Olona ha fatto per molti anni l’operaio in una manifattura della provincia la “Calze Olona srl”, fino a quando nel 2000, dopo anni di volontariato, decide di licenziarsi per dedicarsi all’attività di animatore sociale i bambini malati e ricoverati nei reparti pediatrici. Nel 2016 fonda la onlus “Cuorieroi per bambini eroi” per fare attività in favore dei pazienti oncologici delle pediatrie, le case-famiglia e i centri di accoglienza.

Antonino Galici con la moglie e i figli

L’anno successivo nasce il sodalizio con Nida, “Nazionale italiana dell’amicizia onlus”, una realtà affine a quella fondata da Galici, che regala sorrisi e speranza ai bambini ricoverati nei vari reparti ospedalieri. Raccoglie fondi, anche mediante l’organizzazione di eventi sportivi, a sostegno delle cure mediche, per l’acquisto di attrezzature e l’assistenza a domicilio dei piccoli degenti. «Spero che con questa onorificenza – ha commentato Galici – possa aiutare ancora più bambini. La dedico a mia moglie, perché senza di lei non avrei mai potuto fare tutto questo, ai miei figli e a tutti i bambini che ho incontrato e incontrerò nella mia vita».