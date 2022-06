Nissan ARIYA torna negli showroom di Clerici Auto

Clerici Auto ospita nuovamente in anteprima nazionale ARYA, il crossover coupé 100% elettrico di Nissan.

Un’occasione unica per tutti i clienti e gli appassionati che potranno lasciarsi “elettrizzare” a bordo di ARYA.

Segui il NISSAN e-xperience tour nelle sedi Clerici Auto dal 30 giugno al 3 luglio secondo questo calendario:

Giovedì 30 giugno dalle 10.30 a Saronno , via Varese 2

dalle 10.30 a , via Varese 2 Venerdì 1 luglio a Induno Olona , via Jamoretti 148

a , via Jamoretti 148 Sabato 2 luglio a Cantù , via Piemonte 3

a , via Piemonte 3 Domenica 3 luglio per le strade di Como città e in esposizione per test drive presso il Birrificio di Como

Prenota la tua prova su strada scrivendo a info@clericiauto.it, indicando la giornata e la sede di tua preferenza.

Attraverso la prova su strada è possibile apprezzare tutte le caratteristiche del nuovo crossover coupé 100% elettrico di Nissan. Design moderno ed elegante e tecnologie innovative per inaugurare la nuova era della mobilità elettrificata del Marchio giapponese, punto di incontro nella storia della Casa per i crossover e per i veicoli elettrificati.

Per chi acquista la vettura entro il 30 giugno, un anno di abbonamento al circuito IONITY, per ricariche ultrarapide al costo di 0,30 €/kWh Nissan Ariya può essere preordinato sul sito nissan.it

Gamma e Prezzi

La gamma è costituita da tre versioni:

ARIYA 63 kWh Advance – 2WD: autonomia fino a 403km (ciclo combinato WLTP), ideale per chi usa l’auto principalmente in contesti urbani e suburbani e ama trascorrere i weekend in viaggio con la famiglia. Il motore ha una potenza di 160kW/218 CV e una coppia di 300 Nm, la velocità massima è pari a 160 km/h. Prezzi a partire da 50.500€.

ARIYA 87 kWh Evolve – 2WD: autonomia fino a 520km (ciclo combinato WLTP), adatto a chi percorre lunghe distanze. Il motore ha una potenza di 178kW/242 CV e una coppia da 300 Nm, la velocità massima è pari a 160 km/h. Prezzi a partire da 60.100€.

ARIYA e-4ORCE 87 kWh Evolve – AWD: autonomia fino a 493 Km (ciclo combinato WLTP), equilibrio ideale tra autonomia, performance e controllo di guida grazie alla tecnologia Nissan e-4ORCE. Il motore ha una potenza di 225kW/306 CV e una coppia di 600 Nm, la velocità massima è di 200 km/h. Prezzi a partire da 63.500€.

Gli elementi distintivi di Nissan Ariya

Nissan Ariya è la prima vettura realizzata sulla nuova piattaforma CMF-EV, che ha permesso di mantenere proporzioni uniche nel segmento. Dimensioni compatte, posizione di guida rialzata e un corto raggio di sterzata rendono Ariya facilmente manovrabile anche in città. La configurazione piatta, i motori elettrici situati vicino agli assi anteriore e posteriore, le batterie sottili, l’assenza del tunnel centrale e l’unità di condizionamento posta all’estremità anteriore della vettura hanno permesso di ottenere un abitacolo molto spazioso e comodo. Tutto questo unito alla console centrale mobile e alla posizione dei sedili, fanno di Ariya un salotto su quattro ruote.

Una guida potente ed elettrizzante grazie a e-4ORCE

Frutto della grande tradizione Nissan nei veicoli fuoristrada, e-4ORCE è il più avanzato sistema di trazione integrale Nissan e vedrà il suo debutto in Europa su Ariya nel corso della prossima estate. È costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola forza motrice e azione del freno sulle quattro ruote. E-4ORCE offre prestazioni brillanti ed estremo controllo, per affrontare al meglio ogni tipo di tracciato e di superficie. Ottima risposta e controllo in curva, grazie alle ruote con velocità indipendenti. Inoltre, accelerazioni e frenate senza il minimo il beccheggio garantiscono stabilità e comfort a bordo per guidatore e passeggeri.

Tecnologie per la sicurezza e l’assistenza alla guida

La dotazione tecnologica per la sicurezza e l’assistenza alla guida è ai vertici della categoria.

ProPILOT con Navi-link, in grado di adattare la velocità del veicolo in base a un’aggiornata serie di circostanze esterne. Ad esempio, leggendo i segnali stradali e acquisendo dati dal navigatore, il sistema può regolare la velocità nei tratti autostradali con limiti di velocità più bassi, oppure nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali.

ProPILOT Park per parcheggi in automatico, sicuri e precisi.

e-Pedal Step, che permette di accelerare e frenare usando un solo pedale.

Safety Shield che comprende varie tecnologie di sicurezza, tra cui: Around View Monitor, frenata automatica d’emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, avviso e prevenzione abbandono involontario di corsia.

Tre modalità di guida, Standard, Sport ed ECO, a cui si aggiunge la modalità Snow per i modelli e-4ORCE.

Connettività e infotainment

Il guidatore ha il pieno controllo dei parametri fondamentali di viaggio e della vettura tramite un display centrale da 12,3 pollici e un Heads-up display a colori, uno dei più ampi nel segmento. Inoltre, è possibile interagire da remoto con la vettura tramite l’app NissanConnect Services, per inviare la destinazione al navigatore, regolare la temperatura dell’abitacolo, monitorare lo stato della batteria. La vettura dispone di un innovativo sistema di comandi vocali tramite il quale è possibile chiedere informazioni sul veicolo, gestire l’itinerario di viaggio, ricercare punti di interesse, regolare la temperatura dell’abitacolo e selezione di una playlist.

È possibile anche accedere ai dati del cloud con la connettività integrata (4G). Ariya è il primo modello Nissan con aggiornamenti software automatici via etere (Remote Software Upgrade) (es. aggiornamento software di gestione e controllo del sistema multimediale, architettura elettrica ed elettronica, telaio, sistema di climatizzazione, impostazioni del veicolo).

Specifiche tecniche*

Specifiche per l’Italia ARIYA (2WD) ARIYA (AWD e-4ORCE) 63 kWh 87 kWh 87 kWh Capacità della batteria * Valore stimato, soggetto ad omologazione 66 kWh (nominale) 63 kWh (effettiva) 91 kWh (nominale) 87 kWh (effettiva) 91 kWh (nominale) 87 kWh (effettiva) Potenza 160 kW (218 CV) 178 kW (242 CV) 225 kW (306 CV) Coppia 300 Nm 300 Nm 600 Nm Accelerazione (0-100 km/h) 7,5 sec. 7,6 sec. 5,7 sec. Velocità massima 160 km/h 160 km/h 200 km/h Autonomia stimata * ciclo WLTP Fino a 403 km Fino a 520 km Fino a 493 km Lunghezza 4.595 mm Larghezza 1.850 mm Altezza 1.660 mm Peso 1,8 t-2,3 t (variabile in base alla versione e agli equipaggiamenti) Passo 2.775 mm Capacità del bagagliaio 2WD: 468L / 4WD: 415L Tipo di ricarica CCS (per l’Europa) Dimensione pneumatici (anteriori e posteriori) 235/55R19 255/45R20 (disponibili in opzione)

*Dati in attesa di omologazione