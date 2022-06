Nominati i primi responsabili di dipartimento della sezione Lega Luino Nord Verbano

Nella giornata di giovedì 16 giugno 2022 il segretario della sezione Nord Verbano della Lega ha nominato Giovanna Ballinari responsabile del dipartimento “sanità e politiche sociali” e Alessandro Casali responsabile enti locali.

“ Giovanna è già stata consigliere comunale a Luino, presidente della commissione Welfare, capogruppo del partito e consigliere provinciale, ho massima stima e fiducia nella sua persona, tutto il direttivo ha appoggiato fin da subito la mia proposta e sono certo che svolgerà un ottimo lavoro” dichiara il segretario Davide Cataldo. “Anche Alessandro Casali, che non ha bisogno di presentazioni, ha la mia massima fiducia, a lui il delicato incarico di responsabile enti locali anche e soprattutto in vista del grande lavoro che ci attende in vista delle prossime tornate elettorali” A breve saranno decisi e formalizzati gli altri incarichi all’interno della sezione leghista.