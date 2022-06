Non ancora identificato il corpo della donna trovata morta nel Lago Maggiore

Gli investigatori sono ancora al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto alla donna trovata morta nel Lago Maggiore nel pomeriggio di giovedì: il primo tassello, importante, che ancora mancherebbe, riguarda le generalità della donna. Si tratta di una signora di circa 60 anni di età trovata vestita con leggings, calzari blu e felpa fucsia con cappuccio.

Il corpo galleggiava in un tratto di costa antistante il territorio del comune di Tronzano Lago Maggiore in località “Poggio”, una zona raggiungibile dalla strada statale 394: è stato visto da alcune persone che hanno dato l’allarme e sul posto è arrivata la motovedetta “701” della Guardia Costiera e un mezzo nautico dei vigili del fuoco che hanno portato a riva il corpo, a Maccagno Superiore.

Il punto in cui il corpo è stato trovato è particolarmente esposto ai venti, soprattutto da Nord e nei giorni precedenti al ritrovamento, spiega il sindaco di Tronzano Lago Maggiore Antonio Palmieri, nella zona e poco più a Nord si è verificato un temporale. Un elemento importante per capire quale potrebbe essere stato il percorso fatto dal corpo.

Nei giorni scorsi nella zona non sono state segnalate sparizioni, mentre è di queste ore, venerdì mattina, la notizia di una denuncia di scomparsa pervenuta alle autorità svizzere. Tuttavia è presto per dire se la descrizione della persona corrisponde a quella del corpo rinvenuto, almeno fino a quando non avverrà un confronto coi famigliari. Il corpo è stato portato alla medicina legale di Varese a disposizione dell’autorità giudiziaria.