Non solo Pnrr per l’ex-macello di Busto Arsizio. La giunta vuole recuperarlo tutto coi privati

La giunta di Busto Arsizio ha dato l’ok ad alcune delibere nella giornata di oggi che riguardano diversi temi: si torna a parlare di rigenerazione urbana dell’ex-macello, di inclusione sociale e di progetti per sensibilizzare sulla violenza di genere.

RECUPERO EX MACELLO

Su proposta dell’assessore all’urbanistica Giorgio Mariani si è deciso di attivare le procedure amministrative per verificare la presenza sul territorio di partner per aderire alla “Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all’occupazione”, individuando una porzione dell’immobile di via Pepe n. 3, l’“Ex Macello” quale possibile intervento di riqualificazione e ampliamento per la rigenerazione dell’area complessiva.

Il costo dell’intervento sarà stimato in considerazione anche delle proposte ricevute dai privati e la copertura finanziaria dell’intervento, se sarà approvata la richiesta e sarà concesso il contributo regionale, verrà garantita con un cofinanziamento regionale fino al 50% dell’investimento, fino al limite massimo di € 2.000.000.

L’iniziativa riguarda la porzione dell’immobile non interessata dal progetto di rigenerazione urbana già avviato nei mesi scorsi: le due progettualità potrebbero quindi integrarsi e permettere il recupero funzionale dell’intero edificio di circa mq. 7.537, che si aprirebbe alla città su 4 vie, Magenta, Tito Speri, Guglielmo Pepe e Marco Polo.

La proposta progettuale scaturisce da una duplice esigenza, da un lato porre in essere attività di recupero e integrazione del patrimonio comunale e, dall’altro, dare adeguata risposta alla domanda di rilancio proveniente dal territorio, attraverso progetti che permettano di ristrutturare e recuperare le proprietà del Comune di Busto Arsizio al momento non utilizzabili o parzialmente utilizzate.

GIOVANI SMART

La giunta ha approvato, su proposta dell’assessore all’Istruzione Daniela Cerana, l’adesione dell’amministrazione all’accordo di partenariato con l’Associazione “Take your Time” di Matteo Cirigliano per la partecipazione al bando “Giovani Smart” di Regione Lombardia per la realizzazione del progetto “AIDA&RADAMES”. Il progetto, costruito sul tema dell’inclusione sociale, vedrà la realizzazione di un musical che coinvolgerà bambini, giovani ed adulti e che sarà destinato agli istituti scolastici del territorio e alla cittadinanza.

VIVA VITTORIA

Su proposta del sindaco, è stato concesso il patrocinio alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori per la realizzazione della manifestazione “Viva Vittoria” prevista per i giorni 21 e 22 ottobre 2023 in piazza San Giovanni.

Viva Vittoria è un’ “opera relazionale condivisa” che ha l’intento di condividere con il maggior numero possibile di donne l’idea che la violenza si può fermare cominciando dalla consapevolezza che ciascuna donna ha del proprio valore. Come strumento per concretizzare questo progetto è stato scelto il ‘fare a maglia’, metafora di creazione e sviluppo di se stesse, e modalità creativa molto diffusa e facilmente apprendibile, che in tutti gli adulti riconnette a immagini familiari, fa emergere ricordi e crea un’attitudine all’incontro e alla relazione. Sarà chiesto ai cittadini di realizzare quadrati di maglia lavorati ai ferri o all’uncinetto delle dimensioni di 50×50 cm. I quadrati saranno poi cuciti con un filo rosso, espressione di unione e relazione e posizionati sulla pavimentazione della piazza.