I numeri sui nuovi contagi nel Varesotto sono molto alti ma da leggere in un trend più ampio

Il dato quotidiano sui nuovi tamponi positivi al SarsCov-2 in provincia di Varese e in tutta la Lombardia è altissimo ma va letto e inquadrato insieme a tutti gli indicatori disponibili e soprattutto all’interno di un arco temporale più ampio poiché sappiamo che spesso si accumulano ritardi nell’analisi e comunicazione dei dati.

Partiamo dal dato: oggi in provincia di Varese sono stati segnalati 2.175 nuovi tamponi positivi, il che significa che 2.175 persone hanno ricevuto l’esito positivo di un tampone al quale si sono sottoposti ieri o nei giorni scorsi. È un numero molto alto rispetto a quelli dell’ultimo periodo ma dovremmo ormai sapere che non va letto da solo.

Chiariamo subito: il trend dei contagi è inequivocabilmente in una fase di forte crescita (come abbiamo visto già nei giorni scorsi). Il virus ha ripreso a circolare a forte intensità aiutato dal fatto che le nuove varianti sono più contagiose e che, di fatto, sono state dismesse quasi tutte le norme di precauzione e contenimento nella popolazione.

Questo accade anche perché oggi disponiamo di una diversa protezione immunitaria: tra i cicli vaccinali, arrivati per alcuni fino alla quarta dose, e chi l’ha malattia l’ha contratta direttamente, oggi abbiamo la certezza che i contagi producano globalmente meno danni. Sono infinitamente di meno coloro che contraggono il virus e sviluppano la malattia in forma grave tanto da ricorrere a cure ospedaliere o addirittura intensive.

Resta purtroppo una questione statistica che è opportuno continuare a monitorare e che in alcuni casi deve portare ad una maggiore attenzione di tutti. Per quanto ci siano i vaccini o persone già passate dall’esperienza del Covid, esisterà sempre una percentuale di contagiati che per diverse ragioni continuerà ad ammalarsi (in modo lieve) o a rischiare serie conseguenze nell’incontro con il virus. E più il virus circola più saranno queste persone.

I dati in Lombardia di mercoledì 29 giugno

– i tamponi effettuati: 84.452, totale complessivo: 38.605.297

– i nuovi casi positivi: 25.132

– in terapia intensiva: 21 (+4)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 854 (+17)

– i decessi, totale complessivo: 40.816 (+9)

I nuovi casi per provincia

Milano: +9.212 di cui 3.779 a Milano città

Bergamo: +1.675

Brescia: +2.700

Como: +1.327

Cremona: +700

Lecco: +871

Lodi: +521

Mantova: +998

Monza e Brianza: +2.348

Pavia: +1.544

Sondrio: +309

Varese: +2.175