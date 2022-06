A nuoto da Bodio alla Schiranna per festeggiare il ritorno alla balneabilità del lago di Varese

Il 2 luglio (partenza alle 11.30) in 200 potranno fare le prime bracciate nel lago grazie alla “The swim of history”

Una traversata nelle acque del lago di Varese per celebrare il ritorno alla balneabilità. Il 2 luglio (partenza alle 11.30) in 200 potranno fare le prime bracciate nel lago grazie alla “The swim of history”, una nuotata dal Lido di Bodio alla Schiranna, i due punti che Regione Lombardia ha individuato dopo i controlli effettuati per mesi dalle autorità competenti. Ci saranno tanti altri eventi collegati a questo appuntamento storico, questo è il primo segnalato sui social e reso pubblico.

Ad organizzare la traversata il circuito Open Water Tour che da anni porta il nome della provincia di Varese in giro per l’Italia, da Vulcano a Ischia passando per la Liguria e toccando anche Monate (tappa il 18/19 giugno) e Maccagno.

«Dopo 50 anni il lago di Varese torna balneabile, un sogno che si avvera», commentano gli organizzatori nella presentazione dell’evento, aperto su iscrizione a 200 persone.

Ci sarà la traversata sul “miglio marino”, in linea da sponda a sponda (Lido di Bodio – Schiranna) e la staffetta del 1/2 miglio marino X 3 con cambio all’australiana fuori dall’acqua: «Un’occasione unica, irripetibile».

Per partecipare bisogna iscriversi sul sito dell’Italian Open Water Tour all’indirizzo https://italianopenwatertour.com/varese/.