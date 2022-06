Nuove Trame, continuano gli spazi di incontro tra le generazioni a Busto Arsizio

Continuano gli incontri promossi dalla rete di associazioni bustesi Nuove Trame. Un’occasione per abitare uno spazio di incontro tra diverse generazioni, soggetti con diverse risorse e culture come momento di scambio e crescita per ognuno.

L’intenzione è quella di offrire una varietà di incontri in grado di accogliere le inclinazioni e gli interessi di ognuno ed ognuna. La sperimentazione di una molteplicità di linguaggi per costruire insieme nuovi luoghi di comunità: Arte, Filosofia e Fotografia come possibili esperienze ed occasioni per costruire spazi relazionali significativi e vivere la cittadinanza in modo partecipativo.

Accanto alle esperienze espressive e dialogiche, la possibilità di vivere lo spazio esterno e la natura: accompagnati dall’esperienza dell’agronomia, la costruzione condivisa di un orto accessibile a tutti la cui cura sarà praticabile anche alle persone con problemi di mobilità. All’interno del parco dell’Ass. Evolvere, un’occasione per stare insieme coltivando un nuovo Terreno Comune.

I prossimi appuntamenti:

Giovedì 30 giugno e giovedì 14 luglio alle ore 18.00

Convivialità Artistiche: in viaggio tra immagini e parole. Un laboratorio a cura di Fanny Lombardi, artista e arteterapeuta, e Michela Volfi, facilitatrice di pratiche di filosofia – presso il parco dell Ass. Evolvere

Sabato 9 luglio alle ore 10.30

Bio-Grafie: io – pelle – tu raccontano. Verso la co-costruzione di una mostra, una ricerca tra le superfici attraverso l’esperienza fotografica – presso il parco dell Ass. Evolvere

Sabato 9 luglio alle ore 15.30

Laboratorio creativo con Evolvere. Un laboratorio artistico a cura di Fanny Lombardi – presso l’Ass. Assieme a Francesco

Sabato 30 luglio alle ore 16.30

Inventare Nuove Trame. Un incontro per esprimersi, divertirsi e socializzare tra diverse generazioni e culture – apertura della mostra Bio-grafie – presso il parco dell Ass. Evolvere

Giovedì 30 giugno 14.45-16.30 – Sabato 2 luglio 15.30-17.30 – Giovedì 7 luglio 14.45-16.30 – Sabato 23 luglio 15.30-17.30

Terreno Comune. Costruzione di un orto nel parco dell’Ass. Evolvere con l’agronoma Alessandra Grimelli – presso il parco dell’Ass. Evolvere

PARTECIPAZIONE

Ricordiamo che gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti e a tutte, è possibile iscriversi mandando una mail a info@spazioincontroarti.it

parco dell’Associazione Evolvere – Via Vesuvio 50 – Busto Arsizio

Associazione Assieme a Francesco -Via Silvio Pellico 3 – Busto Arsizio

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

mail: info@spazioincontroarti.it

Il progetto vede coinvolto l’impegno di Auser Busto Arsizio, Evolvere, 26×1-Circolo Gagarin, Assieme a Francesco, Auser Gallarate, La porta aperta, è attualmente sostenuto dalla Regione Lombardia e dal Ministero delle Politiche Sociali.