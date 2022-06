Nuovi Mastini, vecchio amico: Alessio Piroso è il primo a firmare

Era uno dei nomi fatti dai dirigenti nella conferenza stampa di presentazione della nuova società, è stato anche il primo giocatore a rinnovare il suo impegno con i Mastini. Alessio Piroso, 25 anni, piemontese di Moncalieri ha firmato un contratto biennale diventando un veterano dei colori gialloneri.

Trentatré punti tra regular season e playoff nell’ultimo campionato, il numero 55 disputerà il quarto anno con la maglia del Varese visto che era arrivato a metà della stagione 19-20 e da allora non ha più lasciato la Città Giardino. Facendosi amare dal pubblico che lo ha fin da subito messo tra i suoi beniamini sia per le qualità tecniche e di pattinaggio, sia per la generosità in pista. Piroso ha anche maturato esperienze importanti in Alps (con il Val Pusteria) e in Canada trovando infine a Varese una vera casa dopo un discreto girovagare negli anni scorsi.

In un mondo spesso fatto di accordi traballanti, spicca poi il fatto che Piroso ha raggiunto un accordo di due anni, un segnale forte da parte dalla HCMV che non ha nascosto le sue ambizioni in fase di presentazione, quando il presidente Carlo Bino e il ds Matteo Malfatti hanno apertamente parlato di rosa lunga e di stranieri di alto livello per la IHL (e se tornasse Francis Drolet, fedelissimo di coach Deveze?).

Ora dalla società giallonera si attendono le altre mosse iniziali di costruzione del roster: Malfatti ha spiegato che diversi “senatori” varesini sono già pronti a firmare e che anche sul fronte stranieri le trattative sono avanzate. Chi sarà quindi il prossimo Mastino?