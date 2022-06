Oltre 3 milioni di euro alle scuole del Varesotto per combattere la dispersione scolastica

Sono oltre 3 milioni e 300.000 gli euro che il Ministero dell’Istruzione erogherà alle scuole del Varesotto per attuare azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica. Un piano di finanziamento in attuazione della linea di investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.al piano europeo Nel generation EU.

Le risorse totali ammontano a 500 milioni di euro e sono state ripartire tra le regioni secondo criteri e relativi pesi ponderali, calcolati sugli ultimi dati ISTAT disponibili a livello regionale:

tasso di uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione nella fascia di età 18-24 anni numero di studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della regione tasso di presenza della popolazione straniera tasso di popolazione priva di diploma di scuola secondaria nella fascia d’età tra i 25 e i 64 anni tasso di famiglie con cinque o più componenti

I fondi arrivati alle regioni sono stati successivamente ripartiti sulla base di due ulteriori parametri: il tasso di fragilità degli apprendimenti e il numero degli studenti iscritti

In provincia di Varese le risorse sono state così distribuite:

ARCISATE I.C. ARCISATE 97.429,17 €

BISUSCHIO IS VALCERESIO 161.447,81 €

BUSTO ARSIZIO I.P.S.S.C.T. “P.VERRI” -BUSTO ARSIZIO 267.625,03 €

BUSTO ARSIZIO I.C. BUSTO A.”PERTINI” 85.522,49 €

CASSANO MAGNAGO I.C. CASSANO M.”D. ALIGHIERI” 99.141,56 €

CASTELLANZA C. FACCHINETTI 230.471,54 €

CASTELLANZA I.C. CASTELLANZA 90.232,02 €

GALLARATE “GIOVANNI FALCONE” 262.905,22 €

GALLARATE ISIS ANDREA PONTI 250.998,79 €

GALLARATE I.T.E-L.L. “GADDA-ROSSELLI” – 187.795,81 €

GALLARATE I.C. “DE AMICIS” 106.564,31 €

GAVIRATE “E. STEIN” 167.358,10 €

GAZZADA SCHIANNO “JOHN M. KEYNES” 138.311,00 €

GORLA MINORE I.C. “G.PARINI” 92.432,63 €

LUINO CITTA’ DI LUINO – CARLO VOLONTE’ 188.592,40 €

MARCHIROLO I.C. GIOVANNI XXIII 120.932,74 €

SARONNO I.P.S.I.A. “ANTONIO PARMA” 263.512,59 €

SARONNO I.T.I.S “RIVA” 183.129,07 €

SARONNO I.T.C. “GINO ZAPPA” 160.204,73 €

SESTO CALENDE “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” 182.088,35 €

SOLBIATE OLONA I.C. “A. MORO” 106.148,23 €

SOMMA LOMBARDO I.C. L. DA VINCI 126.162,04 €

TRADATE “DON MILANI” 161.941,46 €

TRADATE ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – E. MONTALE 131.004,13 €

VARESE I.P.S.S.C.T.S. “L.EINAUDI” 243.735,52 €

VARESE ISAAC NEWTON 241.926,85 €

VARESE ITET VARESE “DAVERIO-CASULA-NERVI” 168.318,66 €

VARESE IC VARESE 1 “DON RIMOLDI” 83.981,80 €

La misura ha sollevato qualche dubbio sull’efficacia. Tra le critiche quelle espresse sul suo profilo Facebook dalla dirigente dell’Ite Tosi Amanda Ferrario: