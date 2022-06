Open day gratuito da FisioHara per scoprire la Nutrigenetica

Appuntamento per l’open day gratuito il 23 luglio nello studio di Largo De Gasperi a Casciago con la possibilità di avere un colloquio con gli esperti di Dreamed di Bologna, azienda leader nella nutrigenetica e nell’educazione alimentare su base scientifica

Appuntamento con fisioterapia e nutrizione a Casciago in collaborazione tra il centro FisioHara e il centro Dreamed di Bologna, azienda leader nella nutrigenetica e nell’educazione alimentare su base scientifica.

Di cosa si tratta? Nutrigenetica vuol dire educazione alimentare basata sul test del DNA, vuol dire uscire dalle mode delle diete e attenersi ad un unico dato scientifico che è il test alimentare del DNA: attraverso un tampone salivare si determina il profilo metabolico specifico e unico della persona e su questa base si procede nel delineare un piano alimentare specifico.

Appuntamento per l’open day gratuito il 23 luglio nello studio di Largo De Gasperi a Casciago con la possibilità di avere un colloquio per la predisposizione di un test genetico per elaborare il profilo metabolico basato sul dna, predisporre un piano alimentare personalizzato (senza restrizioni, con gusto e cucito su misura sulle tue esigenze lavorative e di vita quotidiana), eseguire 8 controlli periodici con la biologa-nutrizionista ed elaborare un piano alimentare di mantenimento.

Si può prenotare un colloquio gratuito per saperne di più, contattando il centro FisioHara: è una proposta aperta a bambini, adolescenti, donne e uomini, soprattutto a quanti hanno già provato e fallito con diete basate sulle calorie e non sui cibi che realmente rappresentano il nostro carburante migliore: la nutrigenetica permette di capire i giusti abbinamenti e di identificare quei cibi da evitare che alla lunga possono accendere stati infiammatori, origine di dolori articolari e muscolari, cefalee, gastriti, stipsi, problemi di pelle e tanto altro. I cibi tossici o mal tollerati possono infatti alterare il microbiota intestinale e attivare agenti patogeni, come si riscontra da molti studi scientifici che stanno indagando l’origine di diverse patologie autoimmuni.

Per fissare un appuntamento si può contattare il numero 3394120855 (dottoressa Laura Gracilla).