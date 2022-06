Openjobmetis Varese, Caruso e Woldetensae convocati in nazionale dal c.t. Pozzecco

Per il suo primo “giro” di convocazioni da commissario tecnico della Nazionale di basket, Gianmarco Pozzecco ha coinvolto anche la Openjobmetis Varese chiamando in azzurro due giocatori biancorossi: Tomas Woldetensae e Guglielmo Caruso.

Il “Poz” – che ha come assistente anziano Charlie Recalcati – ha diramato una lista di 15 giocatori che parteciperanno al ritiro previsto dal 20 al 25 giugno a Trieste, primo passo verso i prossimi Europei. Al termine di questo periodo di allenamenti l’Italia disputerà un’amichevole all’Allianz Dome contro la Slovenia che ha convocato tra gli altri Luka Doncic e i fratelli Goran e Zoran Dragic.

Al termine della gara contro gli sloveni, Pozzecco renderà nota la lista dei convocati per il raduno di Brescia (dal 28 giugno al 1° luglio) e per la trasferta ad Almere, dove gli Azzurri sfideranno i Paesi Bassi il 4 luglio (ore 19.30) nell’ultima gara della prima fase di qualificazione a FIBA World Cup 2023.

Sia Caruso sia Woldetensae hanno già partecipato lo scorso anno ai lavori estivi della nazionale, con Meo Sacchetti nel ruolo di c.t.: il pivot di origini campane disputò due amichevoli contro Tunisia e Germani (4 punti totali) mentre l’esterno non ha mai vestito la maglia azzurra. Tra i convocati di Pozzecco spicca la presenza di John Petrucelli, italo-americano attualmente in forza a Brescia alla prima volta con l’Italia. Tra gli esordienti ci sono anche Luca Severini e Leonardo Okeke mentre i nomi di maggior spicco sono quelli di Amedeo Della Valle, Marco Spissu e Achille Polonara, ex varesino e fresco campione di Turchia con il Fenerbahce.

I CONVOCATI

Amedeo Della Valle (Brescia), Marco Spissu (Kazan), Stefano Tonut (Venezia), Diego Flaccadori (Trento), Matteo Spagnolo (Cremona), Mattia Udom (Brindisi), Alessandro Lever (Trieste), Guglielmo CARUSO (Varese), Michele Vitali (Venezia), Achille Polonara (Fenerbahce), Luca Severini (Tortona), Leonardo Arinze Okeke (Casale Monferrato), Nicola Akele (Treviso), Tomas WOLDTENSAE (Varese), John Petrucelli (Brescia).