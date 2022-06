OSVI Varese under14 campione regionale di calcio a 7: pronti per le nazionali del CSI

Si sono concluse ieri, domenica 19 giugno, le finali regionali del campionato 2022 del Csi (Centro Sportivo Italiano) della Lombardia di Calcio a 7. Due giorni di sfide sui campi di Castello di Brianza hanno visto impegnate le squadre della categoria under 14, in gara per contendersi il titolo di campione regionale e l’accesso ai campionati nazionali di categoria.

Gli atleti della squadra OSVI (Oratorio San Vittore) Varese, dopo essersi aggiudicati il titolo di campioni provinciali nei giorni scorsi, alla finalissima regionale hanno conseguito una grande vittoria. Saranno quindi loro a rappresentare la Lombardia e a contendersi il titolo nazionale ai campionati targati Centro Sportivo Italiano, in programma dal 6 al 10 luglio a Cesenatico.

«I nostri giovani atleti hanno mostrato sul campo determinazione, entusiasmo e un ottimo gioco di squadra: il modo migliore per promuovere i valori dello sport – spiega Luigi Bosoni, storico presidente dell’OSVI Varese – I campionati nazionali sono un vero e proprio traguardo nella storia dell’OSVI, un’occasione di confronto con squadre e atleti da tutta Italia. Un ringraziamento va ai nostri Mister per l’impegno e i valori trasmessi ai ragazzi”.