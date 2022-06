Il paese più bello e pulito grazie ai giovani volontari di Induno Olona

Fatica ma anche creatività e soddisfazione. Sono questi i punti forti del progetto “Ci sto? Affare fatica!”, un’opportunità estiva promossa dal Comune di Induno Olona per ragazzi e ragazze dai 13 ai 18 anni.

Sotto la guida di un tutor e di un volontario esperto, i partecipanti saranno impegnati in attività di pulizia di spazi esterni, in piccole manutenzioni di aree verdi e di arredo urbano, nonché nell’abbellimento di una parete, grazie alla guida di un writer esperto: piccole importanti azioni contro l’inciviltà che renderanno più belle alcune aree del paese.

Promosso dal Comune di Induno Olona in collaborazione con la Cooperativa “Lotta contro l’emarginazione” – che a Induno segue già l’educativa di strada – e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il progetto è rivolto a dieci ragazzi di età compresa tra i 13/14 anni (fine della scuola secondaria di primo grado) e i 18 anni e si svolgerà durante le mattine da lunedì 25 a venerdì 29 luglio.

Per tutti i ragazzi sono previsti “buoni fatica” di 50 euro (100 per il tutor) da spendere presso attività commerciali del territorio.

«Questo percorso vuole offrire ai ragazzi l’opportunità di scoprire quanto il tempo estivo possa essere proficuo non solo per coltivare amicizie con cui divertirsi, ma anche per maturare, impegnandosi per la collettività – dice l’assessore ai Servizi alla persona, Cecilia Zaini – Sono esperienze che restano nel bagaglio di vita di chi le vuole cogliere e contribuiscono a crescere consapevoli».

E’ possibile iscriversi dal 23 giugno al 15 luglio: i moduli e ulteriori informazioni sul sito del Comune di Induno Olona

Qui potete scaricare la locandina del progetto