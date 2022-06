Palazzo Estense: “Sostegno al Varese per il ripescaggio in C”. Soluzione “low cost” per la garanzia?

Nel ping pong di comunicazioni che riguardano la possibile risalita in Serie C del Città di Varese (calcio), la notizia di oggi rimbalza da Palazzo Estense ed è relativamente positiva. La Giunta ha infatti approvato all’unanimità la delibera con cui il Comune dichiara ufficialmente di sostenere il ripescaggio del club biancorosso.

«Un documento che ratifica l’impegno dell’amministrazione a svolgere gli interventi necessari all’adeguamento dello stadio di Varese per svolgere il campionato di C – spiega la nota ufficiale di Palazzo Estense – Lavori quantificati in circa 150 mila euro». Prosegue in questo modo il dialogo – non sempre facile – tra il Comune e la società, iniziato mercoledì con l’incontro ai massimi vertici delle due parti e proseguito con alcuni sopralluoghi che – spiegano da via Sacco – sono stati effettuati anche oggi, venerdì 10, insieme alle ditte che si occuperanno degli interventi.

«Abbiamo ricevuto la lettera del Città Varese in cui ci viene confermato l’impegno di iscriversi ai ripescaggi della Serie C – spiegano il sindaco Galimberti e l’assessore Malerba – Come detto alla riunione, in meno di 24 ore, abbiamo approvato la delibera necessaria a proseguire questo percorso e raggiungere gli obiettivi nei tempi previsti dagli organi federali» ovvero il 19 luglio come spiegato ieri dal presidente biancorosso Stefano Amirante.

Il Comune però ha nel frattempo quantificato la garanzia chiesta alla società, che quest’ultima proprio ieri aveva spiegato di non volere presentare. «Per quanto riguarda il deposito cauzionale previsto dalla delibera, a fronte degli interventi mirati che il Comune dovrà eseguire sulle strutture dello stadio al fine esclusivo della partecipazione del Varese al campionato di serie C, stiamo parlando di una somma di circa 30mila euro che verrà immediatamente restituita alla società sia in caso di esito positivo sia in caso di mancato ripescaggio. Sarà trattenuta dal Comune solo nel caso in cui la società non adempia, nei termini previsti, alla presentazione della domanda di ripescaggio, andando dunque parzialmente a coprire i lavori effettuati per rispettare i parametri della serie C».

Una soluzione che riguarda quindi una cifra relativamente bassa («irrisoria rispetto al milione che il Città di Varese dovrà versare per disputare la C» dicono dal Comune) e che potrebbe rappresentare un punto di equilibrio tra amministrazione e club sportivo, al quale passa ora di nuovo la palla. «Siamo certi dunque che anche su questo punto potremo trovare una soluzione – chiudono Galimberti e Malerba – per proseguire nell’obiettivo che tutta la città attende: rivedere il Varese in un campionato di prestigio».