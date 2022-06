A Palazzo Perabò di Cerro la presentazione del libro “Tavola. Storia e arte del ricevere”

Sarà la meravigliosa corte interna di origine cinquecentesca di Palazzo Perabò, edificato sulle rive del Lago Maggiore, ad accogliere la presentazione venerdì 24 giugno alle ore 18 del libro “Tavola. Storia e arte del ricevere” scritto da Angelo Garini ed edito da Lisianthus in collaborazione con il Comune di Laveno Mombello, dove in rappresentanza delle istituzioni ci sarà il vicesindaco e assessore alla cultura Mario Iodice.

Nel chiostro colonnato del Palazzo Perabò, attualmente sede del MIDeC – Museo Internazionale Design Ceramico, Angelo Garini racconterà al pubblico i segreti e le peculiarità dello stare a tavola.

Nel testo “Tavola. Storia e arte del ricevere” la tavola è convivialità, famiglia e amici, rapporti sociali, stile ed estetica, espressione del bello, della creatività e della cultura. La storia del mondo e dell’uomo, la cultura, l’arte di tutti i tempi e lo stile di vita, tutto ruota attorno alla tavola. Attraverso di essa possiamo raccontare l’uomo, il passato, il presente e il futuro in relazione alle persone con le quali si trova a interagire e agli spazi nei quali agisce.

Percorrendo la storia dagli albori ai giorni nostri, Angelo Garini illustra l’evoluzione della tavola attraverso aneddoti e curiosità, spiegando come siamo arrivati alla moderna concezione dell’accoglienza, sempre con un occhio alla bellezza estetica della composizione della tavola, una vera e propria architettura da camera.

La chiave dell’accoglienza non risiede solo nella simmetria dell’ambiente, ma anche nelle piccole regole quotidiane di comportamento. Per questa ragione, Angelo Garini spiega con toni familiari e semplici come comportarsi nelle diverse situazioni quotidiane e come affrontare gli eventi mondani. Il libro, oltre duecento pagine in cartonato, è corredato da un ricchissimo apparato iconografico utile per individuare stili, periodi storici e vedere il fasto delle tavole imbandite.

Angelo Garini, noto ed eclettico architetto, è un famoso wedding and event designer, riconosciuto dalla stampa internazionale come “l’architetto dei sogni”.

La passione per il design, l’arte e il collezionismo lo spinge a dedicarsi al design d’interni e alla ristrutturazione di case d’epoca in Italia e in Europa. La sua attività di architetto unita all’interesse verso il dettaglio, la decorazione e la scenografia lo porta a occuparsi dell’arte del ricevere, specializzandosi nella progettazione di matrimoni. Ha condotto programmi di grande successo, dedicati a matrimoni ed eventi su Real Time. È autore di libri illustrati e del Manuale del Wedding Planner, è editore di Immagina e autore e conduttore di podcast. Collabora con alcune Camere di Commercio per la promozione del territorio e con diverse Ambasciate d’Italia per l’organizzazione di eventi speciali nel mondo. È docente presso le più importanti accademie e università in Italia e in alcuni paesi esteri.