“Il Palio di Castiglione Olona simbolo della ripartenza delle comunità”

Fra i tanti presenti alla Conferenza stampa del Palio dei Castelli anche il senatore Candiani, che ha voluto condividere con l’Amministrazione comunale l’entusiasmo per il ritorno di questa amata tradizione.

«Davvero un segnale importante questa ripartenza – ha commentato il Senatore – Il Sindaco Frigeri è entusiasta, come gli assessori e tutta la gente: questo sentimento è contagioso, significa che l’intero paese ci crede. Se non parti da questo genere di eventi, tutto è fittizio, invece occorre investire sulle radici di una comunità, c’è senso di appartenenza e lo vedi già dalla partecipazione. Guai a non far la differenza fra una festa pagata e una organizzata dalla gente: le grandi manifestazioni a pagamento vedono arrivare il pubblico che paga, assiste allo spettacolo e se ne va, mentre per una manifestazione del genere tutta la comunità si impegna, ognuno fa la sua parte e si sente coinvolto. Parti da queste manifestazioni e chiudi una cicatrice che si è aperta negli ultimi due anni».