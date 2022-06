Palio di Rescaldina pronto per l’ultimo atto, nel weekend gare per grandi e piccini

Sale l’attesa per l’ultimo atto del Palio di Rescaldina, che si prepara al gran finale con il Palio dei Bambini e poi con il Palio storico: sabato 18 giugno saranno i più piccoli a mettere punti in cascina per la propria contrada tra gioco della paperelle, anelli, bandiera svizzera, corsa con i sacchi, staffette e gare a suon di spugne strizzate con proposte che coinvolgeranno un po’ tutte le fasce d’età dai 14 anni in giù, mentre domenica 19 toccherà ai grandi scendere in campo tra tiro alla fune, sci su pista, staffette e taglio del tronco.

Nei giorni scorsi, intanto, dopo la sfilata di domenica 5 giugno – che nonostante il tempo incerto ha visto centinaia di persone riversarsi per le vie cittadine per seguire il corteo composto da sbandieratori, mangiafuoco e figuranti in costume dedicato alla leggenda di Lupo da Limonta -, la prima tranche dei tornei del Palio dei Bar e il Palio sportivo, è stato il secondo round del Palio dei Bar a scrivere la classifica della vigilia, prima che il fine settimana porti all’assegnazione dell’edizione 2022 della manifestazione.

A dare il via alle danze è stato il torneo di scala 40, che ha visto trionfare Croce davanti a Torre, Ravello e Rescalda, seguito dal torneo di calcio balilla al femminile, dove sul gradino più alto del podio è salita Rescalda con alle spalle Ravello, Torre, Croce, e infine dalla sfida a calcio balilla tra gli uomini, andata ancora una volta agli Indiani seguiti da Ravello, Torre e Croce. Due sere di divertimento ospitate dagli esercizi commerciali del paese che hanno portato ad una classifica, naturalmente ancora parziale, che al momento vede in testa i biancorossi, già vincitori delle edizioni 2018 e 2019 del Palio, con 55 punti e alle loro spalle Ravello con 34, Croce con 29 e Torre con 18. Ma non è ancora detta l’ultima parola: a decretare l’assegnazione del gonfalone del Palio di Rescaldina, infatti, sarà l’ultimo weekend di gare e soprattutto di divertimento.