Pallacanestro Varese, arriva Ross Pelligra. Venerdì l’incontro a Palazzo Estense

Ci sarà anche Ross Pelligra, il presidente dell’omonimo gruppo industriale, nella conferenza stampa convocata per domani – venerdì 24 giugno – a Palazzo Estense. Un incontro a cui parteciperanno anche Luis Scola e il sindaco Davide Galimberti, nel quale saranno dati maggiori dettagli sull’accordo a tre (Comune, Pallacanestro Varese e Pelligra Group) che porterà a un investimento degli imprenditori australiani sul comparto di Masnago (e sulla società cestistica).

Ad accogliere Pelligra – che in Italia sta trattanto anche l’acquisto del Catania Calcio – ci saranno anche il ministro Giancarlo Giorgetti e il presidente della Regione, Attilio Fontana, predecessore di Galimberti a rimarcare l’alleanza politica trasversale che ha già permesso di ottenere i primi due milioni (regionali in quel caso) per la riqualificazione della Enerxenia Arena. Un altro ospite sarà Francesco Ghirelli, il presidente della Lega Pro di calcio che, nella circostanza, ha interesse per un eventuale ripescaggio del Città di Varese.

Dall’Australia è anche atteso in collegamento l’intervento di Warwick Forbes, il manager che per diversi anni si è occupato dell’insediamento e della direzione dell’hub dell’AIS (Australian Institute of Sport), la grande struttura sulla sponda del lago a Gavirate, quartier generale europeo del “Coni australiano”.

La conferenza stampa servirà a capire meglio quale sarà l’impatto e l’investimento del Pelligra Group Pdy Ltd. sullo sport e sul territorio varesini. In particolare andranno capiti gli interventi finanziari nel breve termine (leggi: supporto per costruire la rosa della squadra) e soprattutto l’inserimento in società e le formule con cui portare avanti eventuali interventi agli impianti sportivi. E ancora: nell’incontro conoscitivo datato 2019 (la cosa poi si interruppe con l’arrivo del Covid) si parlò anche dell’opportunità di creare spazi pubblici nel quartiere di Masnago e di coinvolgere lo stadio in un progetto legato ai concerti di medie dimensioni. Insomma, sulla carta ci sarà tanta carne al fuoco. VareseNews racconterà in diretta l’incontro con un liveblog dedicato.