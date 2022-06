Pallacanestro Varese, ecco gli abbonamenti: scendono i prezzi, c’è la tariffa under 30

“Ripartiamo insieme”. Lo slogan scelto è in inglese (“Restart together”) ma la traduzione è chiara: dopo oltre due anni segnati dalla pandemia (con tanto di un campionato interrotto e di tante partite influenzate dalle assenze per contagio) nei quali il pubblico è rimasto a lungo al di fuori degli spalti, la Pallacanestro Varese lancia la campagna abbonamenti per la stagione 2022-23 invitando i tifosi a riempire di nuovo la Enerxenia Arena.

Il lancio ufficiale è fissato per giovedì 7 luglio: nei primi tre giorni (quindi anche venerdì 8 e sabato 9) sarà attiva la prima fase dedicata esclusivamente al migliaio di fans biancorossi che avevano già l’abbonamento nella passata stagione. Ci sarà, in questo lasso di tempo, la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto confermando quindi il “sedile” occupato l’anno precedente a un prezzo conveniente.

A seguire, tra il 14 e il 23 luglio ci sarà invece una fase aperta a tutti: sia ai vecchi abbonati (resta il diritto di prelazione scontato) sia ai nuovi abbonati per il quale è prevista la tariffa piena. In questo lasso di tempo sarà attivata anche la vendita online per le tipologie “Intero”, “Under 30” e “Under 18”.

Nel mese di settembre sarà di nuovo possibile sottoscrivere le tessere stagionali ma la società si è riservata di comunicare più avanti i modi e i tempi di quella che sarà l’ultima fase di vendita.

Gli abbonamenti saranno a disposizione al Pallacanestro Varese Store, ovvero il negozio che si trova all’ingresso principale della Enerxenia Arena. Va sottolineato che, come avevamo anticipato su VareseNews in QUESTO articolo, la società ha scelto di abbassare i prezzi rispetto alla stagione precedente. Tra le novità anche l’introduzione della tariffa under 30 (finora era usata in qualche promozione per i singoli biglietti), una scelta che va nella direzione voluta da Luis Scola per ringiovanire il pubblico di Masnago. Restano in vigore inoltre gli sconti applicati a chi è iscritto al trust “Il basket siamo noi”.

ORARI

1a FASE – Giovedì 7 e venerdì 8 luglio dalle 16:00 alle 20:00 / Sabato 9 luglio dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00;

2a FASE – Giovedì 14 e venerdì 15 luglio dalle 16:00 alle 20:00 / Sabato 16 luglio dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 / Giovedì 21 e venerdì 22 16:00 alle 20:00 / Sabato 23 luglio dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

PREZZI