Parcheggio al terminal 2, protesta delle addette alle pulizie a Milano Malpensa

Quattro ore di assemblee, a Milano Malpensa, per le addette ai servizi di pulizia, in stato di agitazione per il “trasferimento” a un parcheggio al Terminal 2, distante dal Terminal 1 che oggi è l’unico operativo.

«Lo spostamento finisce ad impattare negativamente sulla qualità del lavoro e di vita delle lavoratrici» spiega Livio Muratore, della Filcams Cgil, che insieme Fisascat Cisl e Uil Trasporti ha promosso lo stato di agitazione. «La necessità dal Terminal 2 di prendere la navetta per raggiungere il posto di lavoro comporta un allungamento della giornata».

Il tema del parcheggio per i dipendenti è aperto da molto tempo a Malpensa: non c’è spazio per tutti, il trasporto pubblico (autobus e treno) resta scomodo per la stragrande maggioranza dei lavoratori, soprattutto chi è impegnato in turni a inizio e fine giornata. Frequentissimo è anche il ricorso al “parcheggio selvaggio”, che è in parte tollerato e talvolta sanzionato, in un contesto in cui la programmazione degli spazi non è sufficiente.

Le addette alle pulizie hanno reso visibile la loro presenza con due assemblee oggi, martedì 14 giugno 2022, dalle 12.00 alle 14.00 (al termine del turno 06.00-14.00) e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (turno 14.00-22.00). In mancanza di risposte adeguate, il sindacato e i lavoratori valutano di proseguire la mobilitazione passando alla fase di sciopero.