Il parcheggio delle scuole di Cassano diventa “Giardino delle emozioni”

Il parcheggio a fianco delle scuola Orlandi di Cassano Magnago (istituto comprensivo Dante) diventa un “giardino delle emozioni”: nell’ultimo giorno di scuola all’insegna dell’arte e della creatività i ragazzi hanno rappresentato molteplici stati d’animo attraverso fiori e alberi che hanno assunto, a seconda delle emozioni scelte, forme e colori particolari.

Rabbia, amore, leggerezza, confusione, gioia, paura, sensibilità e tanto altro, hanno quindi preso forma e colore all’interno del parcheggio pubblico reso disponibile dall’amministrazione comunale a lato del viale delle Rimembranze, facendo spuntare e sbocciare un giardino simbolico delle emozioni.

Dopo questi anni di restrizioni e chiusure il ritrovarsi insieme, all’aria aperta, a condividere e manifestare in forma artistica i sentimenti vissuti, condivisi o auspicati per il futuro, è stato un modo significativo per concludere l’anno scolastico 2021 2022.

Il rientro a scuola per l’ultima ora prima del suono della fatidica ultima campanella dell’anno, è stato poi contraddistinto poi dal piccolo concerto che le classi ad indirizzo musicale della scuola Orlandi hanno dedicato a tutti i compagni delle altre sezioni per stare insieme in allegria e per augurare buona estate a ragazzi, docenti e personale scolastico.

“Un anno ancora caratterizzato da incertezze e difficoltà si è concluso, ma questa giornata dedicata all’arte, alla bellezza, alla musica, alla fantasia, alla leggerezza, alla condivisione e alla collaborazione vuole essere di buon auspicio per tutti”.

(Le riprese video dall’alto del “Giardino delle emozioni ” sono state realizzate dall’Agenzia MatDesign di Mattia Maffioletti)