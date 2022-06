Una passeggiata (gratuita) al Passo della Forcora tra prati di quota e cippi di confine

Sabato 11 giugno, guidati da Antea Franceschin di Controvento trekking, il Parco del Campo dei Fiori organizza un’escursione gratuita al Passo della Forcora per attraversare praterie, alpeggi in pietra e godere una meravigliosa vista sul Lago Maggiore

Sabato 11 giugno, guidati da Antea Franceschin di Controvento trekking il Parco del Campo dei Fiori organizza un’escursione gratuita al Passo della Forcora. Un itinerario per attraversare praterie, alpeggi in pietra e per godere di una meravigliosa vista sul Lago Maggiore.

Un percorso ad anello con partenza dal Passo della Forcora a 1200 m di quota per arrivare al Corbaro (1548 m), un meraviglioso balcone naturale sopra le Alpi svizzere e quelle italiane a cavallo tra Lombardia e Piemonte. L’escursione guidata da Antea Franceschin sarà arricchita da aneddoti naturalistici e momenti divulgativi a tema storico e geologico. Raggiungeremo ben due vette situate sopra il limite arboreo tra praterie alpine e meravigliose fioriture per rientrare poi dall’alpeggio di Monterecchio con le sue caratteristiche case in pietra.

“Scopriremo storie di Contrabbando romantico, curiosità sulle specie vegetali in grado di vivere a queste altezze e racconti di Camosci e Poiane, che dominano la terra e il cielo delle nostre Alpi -spiegano-. Antea ci racconterà la storia dei cippi in pietra situati su tutto il confine tra Italia e Svizzera; scopriremo inoltre la storia della formazione del Lago Maggiore e il perchè del suo nome nonostante non detenga più il primato del lago più grande d’Italia. Sarà una giornata in cui ognuno potrà mettersi in gioco, lungo un cammino fatto di Storia e Natura”.

L’escursione è gratuita ma i posti sono limitati. Per tutti i dettagli e per prenotare cliccate qui.