I Patrini non fanno sconti in Sardegna: Thurpos battuti 12-0

Anche la Sardegna è terra di conquista per i Patrini Malnate, che hanno battuto con un netto 12-0 gli amici dei Thurpos a Iglesias.

Una prestazione ottima da parte dei malnatesi, che chiudono la partita al settimo inning per manifesta superiorità, restano imbattuti e si tengono stretti il primo posto in classifica.

Dopo la vittoria in terra sarda, le ultime due gare di campionato – in attesa del recupero contro i Blind Fighters – saranno decisive per la graduatoria finale. Il primo appuntamento sarà domenica 26 giugno a Milano in casa dei Lampi, una sfida d’alta classifica che dirà molto sulle ambizioni dei Patrini.