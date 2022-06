Pellicini dice “no“ alle droghe dopo la kermesse antiproibizionista di Varese

Ieri “Sativa Parade“ a Varese, con centinaia di giovani che sfilavano per le vie del centro contro cittadino. Oggi: «Basta droghe di ogni genere». Lo scrive il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini.

«La manifestazione antiproibizionista tenutasi ieri in Piazza Repubblica a Varese ha messo in luce tutta la decadenza in cui sta sprofondando la società occidentale».

«La colpa è certamente della Sinistra mondiale che, attraverso la retorica delle battaglie per i diritti civili, si è dimenticata che una società funziona soprattutto se si rispettano i doveri. E vedere Varese invasa da sballati di ogni tipo, tra erba, alcol e pastiglie, mette veramente tristezza. Complimenti al Sindaco Galimberti e alla sua giunta», conclude il coordinatore provinciale di Fdi Andrea Pellicini.