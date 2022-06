Piccoli binari a Porto Ceresio, ultima chiamata per domenica 5 giugno

Domenica 5 giugno, a Porto Ceresio, è l’ultima giornata per partecipare alla quarta edizione di “Piccoli binari sul Ceresio”, incontro di modellismo ferroviario aperto a tutti. Nella Sala Luraschi, grazie alla disponibilità e alla collaborazione del Comune di Porto Ceresio e della locale biblioteca è stato allestito il grande plastico ferroviario modulare dell’ASN, Associazione amici della scala N, sul quale sarà possibile vedere “girare” tantissimi convogli ferroviari grandi centosessanta volte meno del reale. Con una novità “internazionale”: circa una metà del tracciato sarà costituito da moduli realizzati dai colleghi modellisti dell’N Club International di Stoccarda, partner – ed amici – dell’Associazione.

Ci sarà anche il “plastico dei bambini”, un impianto dedicato ai più piccini, che potranno sentirsi i macchinisti dei treni in miniatura. Scopo dell’ASN è quello di diffondere la passione per il modellismo ferroviario, in particolare della scala N, perché crediamo che si tratti di un hobby quanto mai appagante e completo. La manifestazione è però rivolta a tutti, che vogliano vedere qualcosa di diverso dal solito o che si ricordano di un trenino avuto qualche anno fa.

La cornice dell’evento è realmente suggestiva: la Sala Luraschi si trova infatti sul bellissimo lungolago di Porto Ceresio, che già da solo vale una visita.

Domenica 5 giugno apertura dalle 10 alle 19.

