Pirates Savona tenuti a zero, gli Skorpions volano al Silverbowl

Gli Skorpions Varese hanno confezionato l’ennesimo capolavoro stagionale, battendo senza risparmiare alcun colpo del proprio ben rifornito arsenale i Pirates Savona. Il risultato del campo di Vedano Olona parla chiaro: liguri battuti 38-0 e Silverbowl conquistato.

Dopo il solito avvio un po’ in sordina, con i liguri ottimamente schierati in campo, i ragazzi di coach Nick Holt hanno preso in mano le redini del gioco, coprendo il campo in ogni settore, imponendo il proprio gioco e la profondità del proprio roster e portando a casa una vittoria, meritatissima, che consegna loro il pass per la finalissima di Seconda Divisione.

Dall’altro lato del tabellone i Lions Bergamo hanno ribaltato il pronostico contro i favoriti Giaguari Torino. Gara tirata nella quale i bergamaschi l’hanno spuntata di un solo punto: 23-24.

Sabato 25 giugno al Velodromo Vigorelli di Milano, con kick off fissato alle ore 20.30, Skorpions Varese e Lions Bergamo si contenderanno lo scudetto nel XXVIII Silver Bowl. I posti agibili a Milano sono solo 850 e il consiglio è quello di acquistare i tagliandi in prevendita: https://www.diyticket.it/events/Sport/8099/silver-bowl-2022-finale-campionato-italiano-ii-divisione

Intero: Euro 15,00 (posto unico)

Ridotto (Under 15): Euro 10,00

SEMIFINALI – Campionato Seconda Divisione

Skorpions Varese vs Pirates Savona 38-0

Giaguari Torino vs Lions Bergamo 23-24