Piscina Manara di Busto Arsizio, scoppia la grana degli abbonamenti Famiglia

Da qualche giorno stiamo ricevendo lettere di utenti della piscina Manara molto arrabbiati dopo aver sottoscritto l’abbonamento Famiglia che avrebbe consentito di usufruire (7 giorni su 7) di tutti i servizi offerti da Forus (società che gestisce l’impianto comunale) e che comprende ingressi in palestra, alla piscina coperta, ad alcuni corsi e soprattutto alla piscina estiva.

In molti, però, hanno trovato l’amara sorpresa quando hanno presentato le tessere all’ingresso della piscina estiva (che in questa stagione è sicuramente il servizio più gettonato tra quelli offerti dall’impianto di via Manara) e si sono visti respingere l’abbonamento con richiesta di pagamento dell’ingresso: «Ci hanno detto che il venerdì, sabato e domenica bisogna pagare un sovraprezzo» – ci scrive un utente mentre un altro si è visto richiedere il pagamento del prezzo intero. A detta degli utenti che ci hanno contattato sarebbero state cambiate le condizioni contrattuali «senza nemmeno inviare una comunicazione, offrire una compensazione e informare della possibilità di recedere».

Non è la prima volta che la gestione di Forus Italia (subentrata a seguito del fallimento della Sport Management, ndr) viene criticata. Solo qualche settimana fa vi avevamo raccontato della vasca da 25 metri chiusa per un guasto per oltre un mese, mandando all’aria i corsi che si stavano svolgendo. In quel caso era intervenuto l’assessore allo Sport Maurizio Artusa che aveva chiesto alla società di rimborsare coloro che non avevano potuto usufruire delle lezioni previste.